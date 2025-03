Parque das Artes: atrações para toda família neste final de semana

Evento acontece no sábado e domingo, a partir das 15h, com artesanato, gastronomia, música e muito mais.

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga preparou para este final de semana mais uma edição do tradicional Parque das Artes.

O evento traz uma programação recheada com atrações para toda a família, sendo uma oportunidade imperdível para curtir o último final de semana de verão no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, o Parque da Cultura, que já é considerado, além de cartão postal, ponto de encontro dos votuporanguenses e visitantes de toda região.

O cenário gastronômico e artesanal reunirá diversos food trucks, feira de artesanato, brinquedos infláveis e muita música. No espaço interno do Centro de Cultura e Turismo, o público contará com uma culinária diversificada, através de comidas artesanais e feira de artesanato.

No sábado (15/3), a partir das 16h, haverá o “Clube do Livro: Leitores da Kasa”, no piso 2, na sala de leituras, com público-alvo a partir de 14 anos, com vagas limitadas e inscrições no local.

A partir das 18h30, no palco externo, haverá karaokê para animar e convidar o público para participar.

Já no domingo (16/3), a partir das 18h, quem comanda o som é a Banda Zequinha de Abreu. Em seguida, às 20h, o músico Mateo Mattos é quem agita o público.

Além disso, o prédio do CIT segue aberto para atendimento ao público com a Biblioteca Municipal “Castro Alves”, e também visitação aberta ao Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”, que segue com a exposição de trabalhos jornalísticos produzidos pelos alunos que frequentaram o 5º Ano D em 2024 do CEM “Profª Anita Liévana Camargo”.

Já no espaço externo, destinado aos trailers de comidas e bebidas, também haverá shows musicais e muita diversão para as crianças.