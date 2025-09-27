Comissão da Alesp discute venda de bebidas em estádios, anuncia audiência pública e homenageia clubes do interior

A Comissão de Assuntos Desportivos da Assembleia Legislativa de São Paulo, presidida pelo deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos), deu início a um dos debates mais aguardados do futebol paulista: a regulamentação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios.

Em reunião nesta semana, a comissão deliberou pela realização de audiência pública para ouvir sociedade civil, especialistas, torcedores e representantes de clubes. A audiência acontece na próxima segunda-feira (29/09), às 17h, marcando o início oficial dessa discussão que promete movimentar a opinião pública.

Para o deputado Danilo Campetti, abrir o diálogo é fundamental:

“Esse é um assunto que mexe diretamente com a vida do torcedor. Envolve segurança, saúde e o direito ao lazer. Nada mais justo do que ouvir a população e construir uma decisão democrática e equilibrada para o esporte paulista”, destacou.

Além do debate sobre bebidas nos estádios, a comissão também mostrou força em sua pauta semanal: foram 37 itens aprovados, entre eles moções de aplauso de autoria do deputado Danilo Campetti aos times de Mirassol, pela excelente campanha no Campeonato Brasileiro, e ao Tanabi, pela brilhante conquista do acesso à Série A-4 do Paulista.

“São reconhecimentos importantes para o interior, que mostra cada vez mais sua grandeza no cenário esportivo paulista”, completou Campetti.

A Comissão de Assuntos Desportivos da Alesp segue ampliando o diálogo com a sociedade e reforçando o papel do parlamento na valorização do esporte.