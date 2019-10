TRADIÇÃO – Capela São Francisco de Assis e Santa Clara realiza festividades em homenagem ao Dia do Padroeiro  

Atividades têm início com uma missa celebrada pelo bispo Dom Moacir, nesta sexta (dia 4); na manhã de sábado, será realizada uma benção aos animais e, à noite, a tradicional quermesse

Esta semana é de festividades para a Capela São Francisco de Assis e Santa Clara. Isso porque, em 4 de outubro, celebra-se o Dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais e padroeiro da Capela. As homenagens terão início nesta sexta-feira (dia 4), às 20 horas, com uma missa em louvor ao Santo, celebrada pelo bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas.

No sábado (5), às 9 horas, será realizada uma benção aos animais, aberta a toda a comunidade. Para encerrar as festividades, a Capela realizará, no período da noite, a sua tradicional Quermesse, sucesso de público há mais de 30 anos.

De acordo com os organizadores, a novidade desta edição é que o evento ocorrerá em um único dia. Além da programação habitual, marcada por bingo e leilão de prendas, a Quermesse contará com um cardápio diversificado, composto por pasteis, espetinhos, bebidas e frango assado – famoso na cidade pelo sabor incomparável.

Todas as festividades serão realizadas na própria Capela São Francisco e na barraca ao lado. Os espaços estão localizados entre as ruas Cardoso e Riolândia, na Cecap II.

Interessados em doar prendas podem entrar em contato pelos telefones (17) 99155-6817, 99621-3111 e 99157-1583.