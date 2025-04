Arboleda continua fora, e Zubeldía deve mudar time contra o Ceará 

São Paulo enfrenta sequência de partidas entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores; por isso, deve preservar jogadores mais desgastados.

O São Paulo entra em campo neste sábado, contra o Ceará, às 18h30, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía, preocupado com o desgaste de seus jogadores, deve levar a campo no Castelão uma formação alternativa, com atletas que não têm sido muito utilizados.

O zagueiro Arboleda, com uma sobrecarga muscular, continua fora da partida deste fim de semana. O jogador não enfrentou o Santos e o Libertad e também não está à disposição para o jogo contra o Ceará.

No treino desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, os jogadores que ficaram mais tempo em campo no Paraguai, na última quarta à noite, participaram somente de um trabalho regenerativo. O técnico Luis Zubeldía realizou, também, uma atividade com outros 13 atletas. Deste grupo, sairá o time titular contra o Ceará.

A preocupação do São Paulo é com a maratona de jogos nos próximos dias. O Tricolor enfrentou o Libertad na quarta-feira e viajou de volta ao Brasil poucas horas depois. Neste sábado, já entra em campo novamente contra o Ceará. Depois, na terça, encara o Náutico pela Copa do Brasil. Na sexta, tem o Fortaleza de novo pelo Brasileirão.

No domingo, somente dois dias da partida de sexta-feira, o São Paulo viaja para Lima, capital do Peru, onde, na terça, encara o Alianza Lima pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Por isso, neste sábado, o Tricolor deve entrar em campo com: Rafael, Ruan, Alan Franco e Sabino; Igor Vinicius, Bobadilla, Marcos Antônio (Negrucci), Luciano e Wendell; Lucas Ferreira e Ryan Francisco.

