Falece Cláudio Cruz Gonçalves, aos 83 anos 

Faleceu nesta quarta-feira (24.set), o renomado advogado Cláudio Cruz Gonçalves, aos 83 anos. Tradicional morador de Votuporanga/SP.

Dr. Cláudio deixou os filhos: Cláudio Cruz Gonçalves Júnior, casado com Larissa Caetano Barão; e Viviani Gonçalves Mamede, casada com Rodrigo Mamede; os netos: Arthur, Nicole, Yan e Igor; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu velório ocorre a partir das 7h30, desta quinta-feira (25), no Velório Municipal “Aldo Zara”; sepultamento está previsto para às 17h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.