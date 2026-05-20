Falece Edson Frank Flores Gatto, aos 50 anos

Faleceu na manhã desta quarta-feira (20.mai), no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, aos 50 anos, o jornalista Edson Frank Flores Gatto. Ele deixou a esposa Ana Paula Melo Gatto, três filhas, além dos pais José Valter Gatto e Rosalina das Flores Gatto e as irmãs Cecília e Ana.
Edson Gatto era jornalista formado pela Unifev, tendo atuado em Votuporanga e atualmente trabalhava com vendas em São José do Rio Preto, onde residia.
Seu corpo será velado incialmente em Rio Preto, mas o velório e sepultamento acontecem nesta quinta-feira (21), em Votuporanga.