Falece o médico votuporanguense Thiago Lima Santana 

Faleceu nesta quinta-feira (14.mai), às 20h35, em São Paulo/SP, aos 37 anos, o médico de Votuporanga/SP, Thiago Lima Santana. Ele deixou os pais Naiuton Santana e Alba Valéria Lima Santana.
Filho único e solteiro, Dr. Thiago trabalhava na Argentina há quase uma década e estava no Brasil, para realizar o Revalida – já que era formado no exterior e passava pelo exame para validar o diploma – quando passou mal, foi internado e diagnosticado com meningite.
O velório ocorre a partir das 19h, desta sexta-feira (15), no Velório Municipal “Aldo Zara”; seu sepultamento está previsto para às 11h, neste sábado (16), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.