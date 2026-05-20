Falece Anísio Faustino Alves, aos 75 anos 

Faleceu na tarde desta terça-feira (19.mai), aos 75 anos, Anísio Faustino Alves, tradicional morador da zona rural de Votuporanga/SP.

Vítima de complicações de infarto, Sr. Anísio, que deixou esposa, filhos, netos e vasto círculo de amizade, era um dos fundadores da Capela Santos Reis e Nossa Senhora da Paz, localizada no bairro Vila Paes, e era neto de Demétrio Guimarães – um dos fundadores de Votuporanga e o responsável por doar o terreno da Igreja Santa Luzia, na área central.

Seu velório foi realizado no Velório Municipal “Aldo Zara” e o sepultamento ocorreu às 11h, nesta quarta-feira (20), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.