Max Atacadista inaugura loja nesta quinta-feira em Votuporanga 

Atacarejo fica na Avenida Nasser Marão, às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320); inauguração ocorre a partir das 8h30.

O Max Atacadista inaugura sua loja em Votuporanga/SP nesta quinta-feira (25.set), a partir das 8h30. O investimento do Grupo Muffato é de cerca de R$ 40 milhões e inclui a geração de 300 empregos diretos e indiretos.

A loja, que fica na Avenida Nasser Marão, próxima à Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), conta com 11.000 m² de área construída. É o primeiro atacarejo da rede na cidade. O Grupo chegou em 2020 com a bandeira Super Muffato e agora amplia sua presença com Max Atacadista, que também tem o objetivo de atender a demanda do município e de toda aquela região com o formato atacarejo.

A nova loja disponibiliza setores de padaria, açougue e hortifruti, além de estacionamento amplo e facilidades de acesso. O Grupo Muffato é a 5ª maior rede supermercadista do país, com mais de 90 lojas nos estados de São Paulo e Paraná, sob as bandeiras Super Muffato e Max Atacadista.

Em visita recente a redação do Diário, Guilherme Aleixo, coordenador de marketing do Grupo Muffato e Paulo Nobre, da Nobre Propaganda, ressaltaram as intenções da rede em Votuporanga.

“Votuporanga terá seu primeiro “Atacarejo” – atacado e varejo’. Aqui ainda não existe nada igual, será tudo no preço de atacado, o estoque inteiro, mais de 12 mil itens, para comerciantes, pequenas cantinas, mercadinhos e para as donas de casa que gostam de economizar”, garantiu Paulo Nobre, citando o slogan do MAX: “Gigante do Preço Baixo”.

Já Guilherme Aleixo detalhou a complexidade da unidade e serviços que serão oferecidos: “A nossa loja de Votuporanga aposta em tecnologia com caixas automatizados, uma área de 11 mil m², com 350 vagas de estacionamento majoritariamente coberto, em investimento acima de R$38 mi, além disso, o empreendimento deve agregar comodidades do Muffato Malls, com espaços disponíveis para outros empreendedores oferecerem produtos e serviços, como: lotérica, farmácia, moda, beleza, cafeteria, sorveteria, entre outros.”