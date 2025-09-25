APAE de Votuporanga recebe carro por meio de emenda parlamentar

Veículo foi adquirido com recurso de R$ 100 mil destinado pelo ex-deputado estadual Alexandre Pereira, após solicitação do ex-vereador Matheus Rodero

A APAE de Votuporanga recebeu, na manhã desta quarta-feira (24), um carro Virtus, da Volkswagen, que passa a integrar os serviços de locomoção da instituição.

O veículo foi adquirido a partir de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, destinada pelo ex-deputado estadual Alexandre Pereira, após solicitação do ex-vereador Matheus Rodero. A ação contou ainda com o apoio total do prefeito Jorge Seba e da primeira-dama Rose Seba.

Segundo Rodero, a demanda foi apresentada ainda em 2023, durante uma visita à entidade ao lado da presidente da APAE, Márcia Gianotti.

“Com o apoio da presidente, apresentamos a necessidade ao deputado, que destinou o recurso. A APAE optou por investir na compra de um veículo, e agora o carro chegou. Apesar da espera de cerca de dois anos, trata-se de um compromisso cumprido”, explicou.

Ele também destacou a importância de registrar quando uma promessa se concretiza.

“Muitas vezes as emendas são anunciadas, mas não se efetivam. Nesse caso, felizmente conseguimos garantir esse benefício para Votuporanga”, diz.

A presidente da APAE reforçou a relevância da conquista para o cotidiano da instituição, que atende atualmente 180 pessoas com deficiência intelectual.

“Esse recurso nos permite oferecer atendimentos de maior qualidade. Também garante segurança aos colaboradores que precisam se deslocar até municípios vizinhos para acompanhar as famílias. É uma melhoria concreta, que impacta diretamente a vida dos nossos atendidos”, afirmou Márcia Gianotti.

Ela ainda fez questão de agradecer publicamente a intermediação.

“Agradecemos ao Matheus Rodero pela iniciativa e ao ex-deputado Alexandre Pereira pela destinação da verba. Nossos atendidos ficam mais contemplados e acolhidos quando chegam recursos como este. Que possamos receber novas emendas de diferentes frentes para seguir ampliando o trabalho da APAE”, completou.

Com a chegada do novo veículo, a entidade fortalece sua estrutura de transporte, garantindo agilidade no deslocamento de profissionais e maior suporte às famílias da região. A conquista também simboliza a importância das parcerias entre sociedade civil, poder público e representantes políticos para viabilizar recursos e melhorias no atendimento para pessoas atípicas.