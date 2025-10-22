Fake news envolvendo distribuição de bombons envenenados espalha medo em Votuporanga

O boato, que já circulou nas redes sociais em outras regiões do Estado de São Paulo, desta vez mirava o CEM “Profª Anita Liévana Camargo”. A Secretaria da Educação orienta as famílias a permanecerem atentas e orientarem as crianças sobre qualquer abordagem ou oferta feita por pessoas desconhecidas.

Jorge Honorio

Uma onda de pânico se espalhou nos últimos dias entre pais e responsáveis de cidades do noroeste paulista devido à circulação de uma fake news (notícia falsa) sobre uma suposta distribuição de bombons envenenados nas portas das escolas. A mensagem, amplamente compartilhada em redes sociais e grupos de mensagens, alegava que criminosos estariam oferecendo doces adulterados a crianças.

Em Votuporanga/SP, o relato viralizou na noite desta terça-feira (21.out), alertando sobre um homem que estaria distribuindo bombons envenenados para crianças nas proximidades do CEM “Profª Anita Liévana Camargo”, localizado no bairro Bom Clima.

A mensagem, amplamente compartilhada, alertava pais e responsáveis para que orientassem seus filhos a não aceitarem doces de estranhos, afirmando que um homem estaria oferecendo bombons na porta de escolas.

Procurada pelo Diário, a Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga foi taxativa: “A notícia sobre supostos bombons envenenados é uma fake news. Ainda assim, é fundamental que os cuidados e a vigilância sejam mantidos. A Secretaria da Educação informa que todos os cuidados estão sendo adotados, em parceria com as equipes de cada unidade escolar. As famílias também devem permanecer atentas e orientar as crianças sobre qualquer abordagem ou oferta feita por pessoas desconhecidas.”

“Com relação à aceitação de alimentos, como bombons, ou de qualquer outro tipo de presente oferecido por estranhos, a orientação é para que os pais redobrem a atenção e conversem com seus filhos sobre os riscos”, orienta.

Fake news é desmentida

Em contato com a Polícia Civil, a informação foi categoricamente desmentida, uma vez que não há nenhum registro oficial de ocorrência policial sobre o tema. As investigações preliminares reforçam que a notícia é um boato antigo que tem sido reutilizado e disseminado. A imagem do bombom que acompanha a mensagem já circulou em páginas de alerta de outras regiões do Estado de São Paulo, o que confirma a natureza viral e infundada do alarme.

As autoridades pedem calma à população e reforçam a importância de não compartilhar informações sem antes confirmar sua veracidade. A orientação é buscar sempre fontes oficiais, como os perfis e sites da Polícia Militar, da Polícia Civil, das Secretarias Municipais e veículos de imprensa confiáveis, antes de repassar qualquer tipo de alerta.