Carro bate em árvore e duas pessoas morrem em Cardoso; motorista não possuía CNH 

A motorista que se recusou a fazer o teste do bafômetro, teria perdido o controle do veículo; ela e outro ocupante ficaram feridos. Caso é investigado.

Duas pessoas morreram na manhã desta quarta-feira (22.out) após o carro em que estavam bater em um coqueiro e uma árvore, no trecho conhecido como “Curva da Prainha”, em Cardoso/SP.

De acordo com a Polícia Militar, a motorista teria perdido o controle da direção. Dois passageiros, identificados como Luiz Henrique da Silva Lucas, de 25 anos, e Ângela Gonçalves Silva, de 49 anos — um que estava no banco da frente e outro no banco de trás — morreram no local.

Ainda segundo apurado pelo Diário, a condutora, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e se recusou a fazer o teste do bafômetro, e outro ocupante ficaram feridos. Eles foram levados para a Santa Casa de Cardoso e, em seguida, transferidos para a Santa Casa de Votuporanga/SP. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

A Polícia Técnico-Científica esteve no local para coletar evidências que ajudarão na elucidação do caso, podendo apontar as causas do acidente. A Polícia Civil de Cardoso investiga o caso.

As vítimas trabalhavam em uma empresa localizada perto de São João do Marinheiro, distrito de Cardoso.