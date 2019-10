Experiência x juventude: Palmeiras e São Paulo se enfrentam com elencos distintos

Palmeiras e São Paulo disputarão mais um Choque-Rei nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um é vice-líder da competição. O outro, quarto colocado. Realidades diferentes, objetivos diferentes, mas, sobretudo, elencos bastante distintos.

Enquanto o Palmeiras aposta em jogadores prontos, renomados e que possam acrescentar algo à equipe a curto prazo, o São Paulo prefere adotar uma linha de gestão que prioriza os jovens revelados nas categorias de base, os mesclando com alguns poucos nomes mais experientes, reconhecidos internacionalmente.

Para se ter uma ideia, a média de idade do provável time titular do Palmeiras para o clássico desta quarta-feira é de 29 anos. Já a do São Paulo é de 26 anos. O Tricolor conta com quatro atletas com menos de 25 anos entre os 11 iniciais. O Verdão, por sua vez, não possui nenhum jogador com esta faixa de idade na equipe ideal.

Na atual temporada, a receita do São Paulo vem dando mais certo, apesar de o Palmeiras figurar acima na tabela e ter vencido um e empatado os outros três Choques-Rei. Com um time com muitos garotos vindos de Cotia e sem os medalhões que fazem parte do elenco neste segundo semestre, o Tricolor eliminou o Verdão na semifinal do Campeonato Paulista em pleno Allianz Parque, se classificando à decisão nos pênaltis.

No jogo de volta da semifinal do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, o time tricolor era ainda mais jovem que o atual. A média de idade da equipe que empatou sem gols com os donos da casa era de 25 anos, já que nomes como Daniel Alves e Alexandre Pato ainda não haviam desembarcado no Morumbi.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras terá a grande oportunidade de mostrar que a experiência de seus jogadores pode fazer a diferença diante de um adversário que usa e abusa da juventude. Resta saber como Mano Menezes e Fernando Diniz, que ainda estão iniciando suas respectivas trajetórias no Verdão e no São Paulo, respectivamente, prepararão seus jogadores para esperado clássico no Allianz Parque.