Searvo sediará 1º Simpósio Licenciamento Ambiental

No próximo dia 4 a Searvo (Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Votuporanga sediará o 1º Simpósio de Licenciamento Ambiental. O evento, voltado para profissionais da área, visa promover a temática com palestras que relacionam a Engenharia na Política Nacional, tratando não apenas as leis referentes ao tema, mas também o cenário atual do Brasil e as políticas ambientais. As Inscrições para associados da entidade e demais interessados custa: R$20, pa

Programação

04/11/2019 – 08h

Recepção

Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo

04/11/2019 – 09h

Abertura

Palestrante: Eng. Civil e Produção Mamede Abou Dehn Júnior (Presidente da SEARVO)

Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo

04/11/2019 – 09h30

CREA-SP

Palestrantes: Eng. Gumercindo Ferreira (Superintendente de Colegiado CREA/SP)

Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo

04/11/2019 – 10h

Licenciamento ambiental, o novo macro regulatório

Palestrante: Eng Ambiental Guilherme Del Nero Fiorellini (Inspetor Chefe da C.A.F. Piracaia)

Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo

04/11/2019 – 13h30

Os impactos econômicos das mudanças ambientais

Palestrante: Dr. em Economia Bruno Pulga

Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo

04/11/2019 – 15h30

A engenharia no cenário político nacional

Palestrante: Cientista Político Walter Bittar Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo

04/11/2019 – 17h

Encerramento

Palestrante: Eng. Civil e Produção Mamede Abou Dehn Junior (Presidente da Searvo)

Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo