Tribunal de Contas da União parabeniza Educação local

Votuporanga recebeu a visita de uma equipe Tribunal de Contas da União, que conheceu e parabenizou a Educação do Município. Segundo o secretário da Educação, Marcelo Batista, o município está entre os 30 selecionados como referência nacional

De acordo com o Secretário da Educação da Prefeitura de Votuporanga, Marcelo Batista, o TCU reconheceu as boas práticas adotadas na área de Educação do Município, somadas a Rede Pública Municipal, entre unidades escolares e a forma que a Pasta tem trabalhado para formação docente, além do trabalho de condução da figura do Secretário como Coordenador do ADE (Arranjo de Desenvolvimento da Educação) na execução do trabalho do regime de colaboração entre os municípios.

“Votuporanga tem se destacado muito no cenário nacional com relação a forma que conduz o trabalho de formação e qualificação dos profissionais da área da Educação. Isso chegou até o TCU como um modelo de prática a ser adotada por todos os municípios. Recebemos a visita para buscarem evidências de sucesso, ou seja, de que forma Votuporanga trabalha o regime de colaboração entre os municípios que o cercam. Nós temos como foco principal o professor e o aluno”, afirmou o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista.

O Secretário ressaltou que o investimento em qualificação dos profissionais da Educação reflete na aprendizagem dos alunos. “Nossos índices do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), não só de Votuporanga, mas de municípios que estão no ADE, são um dos maiores do país. No último ano, a Rede Municipal de Ensino de Votuporanga alcançou nota 6,8, nota acima da meta estipulada pelo Brasil para 2022”.