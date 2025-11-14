Evento ‘Todas por Elas’ celebra Dia da Mulher Empreendedora em Votuporanga

Segunda edição ocorre no dia 18 de novembro e reúne capacitação, histórias inspiradoras e dados que reforçam a presença das mulheres na economia local.

O Sebrae-SP promove, no próximo dia 18 de novembro, às 8h30, a segunda edição do evento “Todas por Elas”, na sede do Escritório, encontro dedicado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino em Votuporanga. A programação inclui café da manhã receptivo, palestra sobre comunicação e um painel com mulheres que compartilharão suas trajetórias profissionais.

Voltado a empreendedoras e gestoras de negócios, o evento busca oferecer um espaço de formação, troca de experiências e incentivo ao protagonismo feminino no setor produtivo.

“O foco será o desenvolvimento de habilidades e o compartilhamento de histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras. É um momento de conexão e de fortalecimento para quem empreende ou deseja empreender”, afirmou Carla Bussoloti analista de negócios do Sebrae-SP.

O Dia da Mulher Empreendedora, celebrado em 19 de novembro, reconhece a contribuição crescente das mulheres para a economia e ressalta os desafios que ainda enfrentam para consolidar seus negócios. A data, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), busca dar visibilidade às empreendedoras, estimular políticas públicas voltadas à igualdade de oportunidades e incentivar o fortalecimento de redes de apoio e capacitação.

Força do empreendedorismo feminino

Dados recentes do Portal do Empreendedor mostram que as mulheres já representam 48% dos Microempreendedores Individuais (MEIs) do município. Entre os 8.906 registros ativos, 4.337 são de empreendedoras, quase metade de todo o universo de pequenos negócios formalizados.

Para Carla, os números mostram o papel central das mulheres na economia local e reforça a necessidade de ações voltadas ao desenvolvimento desse público. “Quando criamos espaços de formação e troca, fortalecemos não só os negócios, mas toda a rede de apoio que sustenta o empreendedorismo feminino”, afirmou Carla.