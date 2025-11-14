Caminhoneiro é preso transportando quase duas toneladas de maconha em Jales 

Apreensão é a segunda em 48 horas no noroeste paulista e o destino do carregamento era o mesmo: Belo Horizonte/MG.

Um segundo caminhoneiro foi preso em flagrante no noroeste paulista, no intervalo de um dia, transportando quase duas toneladas de maconha escondidas na carga com o mesmo destino: Belo Horizonte/MG. As apreensões registradas em Bady Bassitt/SP, na quarta-feira (12.nov), e em Jales/SP, na quinta (13), chamam atenção pelo volume de droga.

Em Jales, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro foi abordado na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) e vistoriado. No compartimento de carga, os policiais encontraram 95 fardos de maconha, que totalizaram 1.955 quilos da droga.

O homem disse à polícia que foi contratado para carregar o caminhão com a droga em Nova Alvorada do Sul/MS e que levaria até Belo Horizonte/MG. O caminhoneiro possui antecedentes criminais por violência doméstica.

Um dia antes, na quarta-feira (12), outro caminhoneiro foi preso pela PRF na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Bady Bassitt. Na abordagem, os policiais localizaram 1.765 quilos de maconha escondidos dentro de um caminhão-baú.

O motorista disse que receberia R$ 10 mil para levar a carga do Estado do Paraná até a capital mineira. Toda a droga foi apreendida.

As duas ocorrências foram registradas como tráfico de drogas e os suspeitos foram levados às delegacias da Polícia Federal. A PRF investiga se há relação entre os dois carregamentos ou ligação com uma mesma organização criminosa.