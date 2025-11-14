Flaco López joga apenas minutos finais de amistoso pela Argentina e corre para reforçar Palmeiras 

Atacante embarcará em voo fretado de Angola para o Brasil. Verdão ainda vai avaliar se ele terá condições de ser relacionado para enfrentar o Santos, na noite deste sábado.

Flaco López jogou apenas os minutos finais da vitória da Argentina sobre Angola por 2 a 0, em amistoso disputado nesta sexta-feira, no país africano. O jogador agora prepara-se para voltar ao Brasil e tenta reforçar o Palmeiras no clássico contra o Santos.

Com a camisa 21, o centroavante foi chamado por Lionel Scaloni para entrar aos 39 minutos do segundo tempo. Ele substituiu Lautaro Martínez, autor de um dos gols da Argentina.

Como a Argentina não terá outro amistoso nesta Data Fifa, os jogadores foram liberados após o jogo em Angola para retornarem às suas equipes.

O Palmeiras fretou um avião para que Flaco López embarque. A previsão é de que o jogador chegue ao Brasil neste sábado.

Ele deve passar por uma bateria de testes com o Núcleo de Saúde e Performance para decidir se vai ser relacionado para encarar o Santos, às 21h deste sábado, na Vila Belmiro.

O jogo, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, vale a liderança do campeonato, pois o Verdão é o primeiro, mas está empatado com o Flamengo com 68 pontos, à frente por ter uma vitória a mais.

O possível retorno de Flaco é importante, pois Abel Ferreira terá o ataque bastante desfalcado. Vitor Roque, Facundo Torres e Sosa estão com suas seleções, também, enquanto Paulinho se recupera de lesão. Bruno Rodrigues e Luighi são as opções neste momento.

*Com informações do ge