Estudantes do Colégio Unifev são premiados em olimpíadas nacionais

Na manhã desta quarta-feira (2.abr), alunos do Colégio Unifev foram homenageados com medalhas e certificações em reconhecimento ao excelente desempenho nas principais olimpíadas do conhecimento do país. A entrega reuniu os estudantes, professores, coordenadoras e a diretora da escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes.

Os alunos foram agraciados por suas performances na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC/2024), Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Particulares (OBMEP) e Olimpíada Brasileira da Língua Inglesa (OBLI). O evento destacou o compromisso do Colégio Unifev com a excelência no ensino e a formação integral dos seus alunos. “Estamos muito orgulhosos dos nossos alunos e do empenho de toda a equipe pedagógica. Essas conquistas refletem a dedicação e o talento desses jovens”, ressaltou Adriana. Os premiados receberam certificados e medalhas, simbolizando o esforço e a dedicação investidos ao longo do ano. O Colégio Unifev segue incentivando a participação dos alunos em olimpíadas e projetos educacionais que proporcionam novas experiências e ampliam o aprendizado, reafirmando seu compromisso com a educação de qualidade. “Nosso objetivo é sempre oferecer aos alunos oportunidades que desafiem seus conhecimentos e os estimulem a crescer academicamente. Ver o desempenho excepcional dos nossos estudantes é motivo de grande satisfação para toda a comunidade escolar”, finalizou a diretora.

