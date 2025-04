Prefeitura de Urânia suspende repasses à Santa Casa sob alegações de fraudes e desvios de recursos públicos

Segundo a administração municipal, as investigações ainda estão em andamento e correm sob sigilo nos âmbitos do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Durante o período de suspensão, o atendimento de urgência e emergência será transferido para o Centro de Saúde do município, que funcionará 24 horas por dia na Rua Catanduva, no Centro da cidade.

Além disso, um dos documentos enviados pela Prefeitura à Santa Casa destaca a criação de um comitê de crise para gerenciar os impactos da suspensão dos recursos e elaborar um plano emergencial para a saúde pública.