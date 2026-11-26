Mostra no Câmpus Centro da Unifev reuniu projetos criados ao longo do semestre para negócios de Votuporanga e região.

Leidiane Caroline

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Estudantes do 4º período de Publicidade e Propaganda da Unifev apresentaram, na noite de quinta-feira (19), campanhas de comunicação desenvolvidas para microempreendedores de Votuporanga e região. A mostra foi realizada no pátio de entrada do Câmpus Centro e reuniu trabalhos voltados a negócios como confeitarias, lojas de doces, serviços de manicure e comércio de produtos aromáticos.

Os projetos foram elaborados durante o semestre na unidade curricular Planejamento de Campanha I, sob orientação das professoras mestras Vanessa Mara Pagliarani Zeitune e Vanessa de Castro. A atividade integra a curricularização da extensão, que aproxima a formação acadêmica das demandas da comunidade.

A turma desenvolveu diferentes etapas de trabalho de uma agência de publicidade: diagnóstico de mercado, planejamento estratégico, criação de identidade visual, produção de peças gráficas, ações promocionais e planejamento de mídias on-line e off-line.

Segundo Vanessa Zeitune, o contato com clientes reais exige maturidade profissional dos estudantes.

“Quando o estudante lida com um empreendedor que precisa vender seu produto e fortalecer a sua marca na cidade, a teoria ganha outro peso. Eles precisaram ouvir as necessidades desses negócios, investigar o mercado e elaborar soluções viáveis para a realidade de um pequeno empreendimento”, afirmou.

Para Vanessa de Castro, a atividade contribui tanto para o aprendizado quanto para o comércio local.

“Enquanto nossos estudantes experimentam a rotina de atendimento e criação de uma agência, os pequenos empreendedores se beneficiam com um planejamento estratégico, muitas vezes inacessível para quem trabalha por conta própria”, destacou.

A mostra reuniu alunos, docentes e colaboradores, evidenciando o trabalho interdisciplinar realizado ao longo do semestre. O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, visitou a exposição e ressaltou a convergência entre a iniciativa e a proposta pedagógica da instituição.

“Observar os estudantes apresentando soluções para fomentar os pequenos negócios da comunidade corrobora a importância da curricularização da extensão. A Unifev busca exatamente essa integração entre o ensino e as demandas sociais, capacitando nosso corpo discente para atuar com visão estratégica”, disse.