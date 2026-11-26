Osmair Ferrari (PL) solicita vistoria técnica em trecho da VTG-070 e aponta problemas de sinalização, drenagem e conservação da estrada utilizada diariamente por moradores e produtores rurais.

O vereador Osmair Ferrari (PL) apresentou indicação à Prefeitura de Votuporanga solicitando a realização de uma vistoria técnica e a execução de melhorias na Estrada Vicinal Nelson Bolotário (VTG-070), especialmente no trecho pertencente ao município.

O pedido tem como objetivo identificar e corrigir problemas relacionados à conservação da via, sinalização de trânsito e drenagem, questões que, segundo relatos de usuários e moradores da região, vêm comprometendo a segurança e as condições de trafegabilidade da estrada.

Na indicação encaminhada ao Poder Executivo, o parlamentar destaca a necessidade de manutenção em diversos pontos da vicinal, incluindo a recuperação e adequação da sinalização vertical e horizontal.

Entre os problemas apontados estão placas de trânsito encobertas pela vegetação, deterioradas ou ausentes, além de faixas de sinalização desgastadas e lombadas sem pintura adequada, fatores que podem dificultar a orientação dos motoristas e aumentar os riscos de acidentes.

Outro ponto destacado pelo vereador é a situação das canaletas de drenagem ao longo da via. Segundo o documento, há registros de obstruções e desníveis entre os acostamentos e a pista de rolamento, condições que prejudicam o escoamento das águas pluviais e podem provocar acúmulo de água sobre o pavimento durante períodos chuvosos.

Trevo do Monte Verde preocupa moradores

Entre os locais que merecem atenção especial, Osmair Ferrari cita o trevo de acesso ao bairro Monte Verde, principalmente no trecho de subida.

De acordo com relatos de moradores, pequenos acidentes já foram registrados no local, gerando preocupação quanto à segurança de motoristas, motociclistas e demais usuários da estrada.

A indicação pede uma avaliação técnica das condições de visibilidade, drenagem, sinalização e segurança viária naquele trecho, considerado um dos pontos críticos da vicinal.

Via possui fluxo importante

Segundo o vereador, a Estrada Vicinal Nelson Bolotário tem papel importante na ligação entre propriedades rurais, bairros e áreas de circulação da região, registrando fluxo constante de veículos.

Por isso, ele defende que a manutenção preventiva e corretiva da pista, dos acostamentos e dos dispositivos de sinalização deve ser tratada como prioridade: “Precisamos olhar com atenção para as condições dessa vicinal, principalmente nos pontos em que os moradores relatam dificuldades e preocupação com a segurança. A sinalização adequada, a limpeza das canaletas, a conservação da pista e dos acostamentos são medidas fundamentais para prevenir acidentes e garantir melhores condições de tráfego. Nosso pedido é para que seja realizada uma vistoria e que os pontos que oferecem maior risco sejam priorizados”, afirmou o vereador.

A indicação solicita que a Prefeitura, por meio da secretaria responsável ou em articulação com o órgão competente, realize a inspeção técnica da via e adote as providências necessárias para melhorar as condições de segurança e mobilidade na Vicinal Nelson Bolotário.