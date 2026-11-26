Imagens registradas no CEM “Professor Benedito Israel Duarte” mostram áreas tomadas pela água após temporal desta quinta-feira; Secretaria da Educação afirma que aulas serão mantidas normalmente.

Jorge Honorio

Um forte alagamento registrado na tarde desta quinta-feira (26.nov) voltou a chamar a atenção para os problemas de drenagem e infraestrutura no Centro de Educação Municipal (CEM) “Professor Benedito Israel Duarte”, localizado no bairro Pozzobon, na zona Norte de Votuporanga/SP. Outras unidades também registraram o acúmulo de água.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram dependências do CEM “Professor Benedito Israel Duarte” tomadas pela água após o temporal que atingiu a cidade. O cenário gerou preocupação entre pais, responsáveis, professores e moradores da região, principalmente por se tratar de uma situação apontada por integrantes da comunidade escolar como recorrente durante períodos de chuva intensa.

O episódio reacende questionamentos sobre as condições estruturais da escola, especialmente em relação ao sistema de drenagem, escoamento de águas pluviais e manutenção predial. Além dos transtornos imediatos provocados pelo alagamento, existe preocupação com possíveis impactos nas atividades escolares e nas condições de segurança de alunos, professores e funcionários.

Moradores e familiares defendem que sejam adotadas medidas definitivas para evitar que situações semelhantes continuem ocorrendo sempre que há chuvas de maior intensidade.

Secretaria aponta volume elevado de chuva

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação informou que a forte chuva registrada no início da tarde provocou pontos de inundação em algumas unidades escolares da rede municipal.

Segundo a pasta, não houve registro de incidentes graves ou feridos e os problemas estariam relacionados à intensidade da precipitação, que teria superado temporariamente a capacidade de absorção dos sistemas de drenagem.

“A forte chuva registrada no início da tarde desta quinta-feira (26) provocou pequenos pontos de inundação em algumas escolas municipais. Não houve registro de incidentes ou situações de maior gravidade. As ocorrências estão relacionadas, principalmente, à intensidade do volume de chuva, que excedeu momentaneamente a capacidade de absorção dos sistemas de drenagem.”

A secretaria informou ainda que equipes de manutenção foram mobilizadas logo após a identificação dos problemas para realizar os trabalhos necessários e minimizar os impactos causados pelo temporal.

De acordo com o comunicado, eventuais danos materiais serão avaliados e os reparos necessários serão executados: “Assim que identificadas as situações, a equipe de manutenção da Secretaria Municipal da Educação iniciou os trabalhos e as providências necessárias para minimizar os impactos e garantir a continuidade das atividades escolares.”

Aulas mantidas

A Secretaria Municipal da Educação informou ainda que as atividades escolares foram mantidas normalmente.

Segundo a pasta, as aulas previstas para esta sexta-feira (27) ocorrerão sem alterações na rede municipal de ensino.