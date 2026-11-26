Episódio levanta dúvidas sobre o uso de estruturas municipais e consumo de energia pago pelos cofres públicos.

Jorge Honorio

O registro de um carro elétrico conectado a uma estrutura de energia instalada na Praça São Bento, em Votuporanga/SP, tem gerado questionamentos sobre a utilização de recursos públicos para fins particulares.

O veículo foi flagrado enquanto recarregava a bateria utilizando uma tomada existente no espaço público localizado em frente à Central de Flagrantes da Polícia Civil. As imagens passaram a circular nas redes sociais e rapidamente provocaram debates sobre a legalidade e a autorização para esse tipo de uso.

A principal dúvida levantada pela população é se a estrutura elétrica instalada no local pode ser utilizada por particulares ou se seu funcionamento é destinado exclusivamente aos serviços públicos e às necessidades operacionais do município.

Como a energia consumida em praças e equipamentos públicos é custeada pelos cofres municipais, o episódio também abriu discussão sobre eventual utilização de um recurso público para benefício privado.

Segundo informações obtidas, a Prefeitura de Votuporanga já tomou conhecimento da situação e iniciou levantamentos para identificar o proprietário do veículo e esclarecer as circunstâncias em que a recarga foi realizada.

A administração municipal também deverá verificar se houve autorização prévia para utilização da tomada, qual a finalidade original da instalação elétrica existente no local e quais medidas administrativas poderão ser adotadas caso seja constatado uso irregular.

O caso ainda levanta questionamentos sobre a inexistência de regulamentação específica para utilização de estruturas públicas de energia por veículos elétricos particulares, tema que começa a surgir em diversas cidades diante do crescimento da frota eletrificada no país.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade do proprietário do automóvel nem sobre eventual autorização para utilização da energia.

A apuração segue em andamento e deverá esclarecer se houve apenas uma utilização pontual da estrutura ou eventual uso indevido de energia custeada pelo município.