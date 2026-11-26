Espaço já está à disposição da população para esclarecimento de dúvidas sobre o novo sistema, que começa a operar em 4 de janeiro com isenções, facilidades de pagamento e tecnologia integrada à segurança pública.

Com o objetivo de orientar a população e facilitar a adaptação dos motoristas ao novo sistema de estacionamento rotativo de Votuporanga, a Rizzo Parking (empresa que venceu a licitação para a gestão da nova Área Azul Digital) inaugurou, nesta quinta-feira (26.nov), seu escritório de atendimento no município. Instalado na Rua São Paulo, nº 3.482, em frente à Caixa Econômica Federal, o espaço será um ponto de referência para esclarecimento de dúvidas sobre tarifas, isenções, formas de pagamento e demais regras do novo sistema, cuja operação terá início em 4 de janeiro de 2027.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), da secretária municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Alexandra Silva, dos vereadores Débora Romani e Ricardo Bozo, além do tenente Lessandro, representando o comando da Polícia Militar de Votuporanga.

Durante o ato, o diretor da Rizzo Parking, Thiago Balbino, apresentou os detalhes da operação e as novidades que serão implantadas no município. Entre os principais diferenciais estão a gratuidade nas vagas destinadas a idosos, pessoas com deficiência e motociclistas, a diversificação dos meios de pagamento e a utilização de um veículo de fiscalização eletrônica.

Com mais de 30 anos de atuação, a empresa desenvolve projetos de mobilidade urbana e estacionamento rotativo digital em municípios de quatro estados brasileiros.

Reforço na segurança

A implantação da nova Área Azul Digital também contribuirá para o fortalecimento da segurança pública em Votuporanga. Isso porque o veículo utilizado pela empresa na fiscalização do estacionamento rotativo é equipado com câmeras inteligentes e tecnologia de reconhecimento automático de placas, conhecida como OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres).

Integrado aos sistemas Detecta e Muralha Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, o equipamento permitirá a identificação de veículos com registros de roubo ou furto durante o trabalho de monitoramento das ruas, auxiliando a atuação das forças policiais.

“Além de modernizar o estacionamento rotativo e melhorar a mobilidade na região central, estamos incorporando uma tecnologia que contribuirá diretamente com a segurança pública do nosso município. É mais uma ferramenta à disposição da Polícia Militar para auxiliar na identificação e recuperação de veículos roubados ou furtados, beneficiando toda a população”, destacou o vice-prefeito Luiz Torrinha, que representou o prefeito Jorge Seba (PSD) durante a cerimônia.

Principais novidades

O novo modelo de estacionamento rotativo garantirá a gratuidade para idosos, pessoas com deficiência e motociclistas, desde que utilizadas as vagas especificamente destinadas a esses públicos. Para as demais vagas, a tarifa será de R$ 2,50 para uma hora de estacionamento e de R$ 3 para duas horas. O tempo máximo de permanência em uma mesma vaga será de duas horas.

O sistema também prevê um período de tolerância de 15 minutos após o motorista estacionar o veículo para que possa adquirir e ativar o tíquete de estacionamento. Em caso de irregularidade, o usuário terá um prazo de 72 horas para efetuar o pagamento da TPU (Tarifa Pós Uso), no valor de R$ 15. A Área Azul Digital funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. Aos domingos e feriados não haverá cobrança.

“Antecipamos esse trabalho de orientação justamente para que os motoristas tenham tempo de conhecer o sistema, esclarecer suas dúvidas e se familiarizar com as novas ferramentas antes do início da cobrança. A proposta é garantir a rotatividade das vagas, facilitar o acesso ao comércio e oferecer mais praticidade à população, respeitando também as necessidades de públicos específicos”, ressaltou a secretária Alexandra Silva.

Facilidades aos motoristas

A aquisição dos tíquetes de estacionamento poderá ser realizada por meio do aplicativo RizzoPay, disponível para celulares Android e iOS, site da empresa, totens de autoatendimento, estabelecimentos comerciais credenciados e QR Codes disponibilizados na sinalização das ruas.

Pelo aplicativo, os motoristas poderão adquirir créditos, acompanhar o tempo restante de estacionamento, consultar saldo, receber notificações sobre o vencimento do período contratado, consultar um mapa de vagas e regularizar eventuais pendências.

Os totens de autoatendimento permitirão pagamentos via Pix e cartões de crédito e débito, inclusive por aproximação. Nos estabelecimentos comerciais credenciados, também será possível realizar o pagamento em dinheiro.

Campanha educativa

Além da abertura do escritório de atendimento, a Rizzo Parking dará início, na próxima segunda-feira (30), a uma campanha educativa para orientar os motoristas sobre as mudanças. O trabalho será realizado antes do início efetivo da cobrança, permitindo que a população conheça as novas regras e ferramentas do estacionamento rotativo.