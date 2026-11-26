Prisão preventiva foi decretada após investigada, de 26 anos, retornar ao local da confusão e intimidar comerciantes que registraram as agressões em vídeo.

A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira (25.nov) um mandado de prisão preventiva contra uma mulher, de 26 anos, investigada por agredir uma motorista e ameaçar testemunhas em Fernandópolis/SP.

A prisão foi realizada por equipes da Coordenadoria dos 1º e 2º Distritos Policiais, após decisão da Justiça que atendeu a pedido formulado durante as investigações.

O caso teve início na manhã de 16 de novembro, na Rua São Paulo, região central da cidade, após uma colisão envolvendo uma motocicleta ocupada por um casal e um automóvel.

Segundo a investigação, após o acidente, os envolvidos passaram a exigir da motorista um pagamento via Pix pelos danos causados à motocicleta. Quando a vítima informou que acionaria o seguro, a situação evoluiu para agressões.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher utilizou um capacete para golpear a vítima, atingindo sua cabeça e rosto. Simultaneamente, o homem que a acompanhava teria quebrado o vidro do carro com outro capacete, danificado o veículo e furado um dos pneus utilizando uma faca.

A motorista conseguiu escapar e se refugiou em um estabelecimento comercial próximo. Em seguida, foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Fernandópolis, onde recebeu atendimento médico.

Os danos causados ao veículo foram estimados em aproximadamente R$ 20 mil.

Ameaças a testemunhas motivaram prisão

Após o episódio, o casal foi localizado pela Polícia Militar e conduzido à delegacia. Inicialmente, os envolvidos responderiam às investigações em liberdade, mediante medidas cautelares determinadas pela Justiça.

No entanto, segundo a Polícia Civil, novas denúncias apontaram que a investigada retornou ao local dos fatos e passou a intimidar comerciantes e outras pessoas que presenciaram as agressões e que poderiam atuar como testemunhas no processo.

Conforme os relatos obtidos pelos investigadores, ela teria feito ameaças contra pessoas que colaborassem com as investigações, o que levou ao registro de um novo boletim de ocorrência por coação no curso do processo.

Diante dos novos elementos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da investigada, pedido posteriormente acolhido pelo Poder Judiciário.

Investigação continua

A mulher é investigada pelos crimes de lesão corporal, dano, constrangimento ilegal, tentativa de furto e coação no curso do processo.

Segundo a Polícia Civil, a prisão preventiva foi decretada para garantir o andamento das investigações, proteger testemunhas e assegurar a aplicação da lei.

O caso segue em apuração e a medida cautelar não representa condenação definitiva.