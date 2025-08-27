Incêndio de grandes proporções mata animais e devasta reserva ambiental em Votuporanga 

Queimada destruiu mais de três alqueires de uma reserva ambiental na região do bairro Pacaembu e interrompeu o fornecimento de energia elétrica em Votuporanga e outros cinco municípios vizinhos.

Incêndio de grandes proporções devastou mais três alqueires de uma reserva ambiental na região do bairro Pacaembu, em Votuporanga/SP, no último final de semana, deixando um rastro de destruição e morte. O fogo, que se espalhou rapidamente, em decorrência da baixa umidade relativa do ar e do vento, componentes comuns nesta época do ano, mobilizou equipes de combate e voluntários, no entanto, apesar dos esforços, animais silvestres morreram queimados e a distribuição de energia elétrica em Votuporanga e de outros cinco municípios vizinhos chegou a ser interrompida.

Segundo a Defesa Civil de Votuporanga, o foco do incêndio teria começado após um morador do bairro Boa Vista colocar fogo em um amontoado de lixo, desencadeando uma destruíção sem precendentes. O enfrentamento ao fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, vizinhos e voluntários da Fazenda Liberdade, que utilizaram mais de seis caminhões-pipa para apagar o fogo antes que ele atingisse outras áreas, incluindo residências e empresas existentes nas proximidades. A operação iniciada por volta das 14h se estendeu até às 22h.

Ao Diário, o coordenador regional da Defesa Civil, Jonatas Trevisan, explicou que a causa do incêndio será investigada e o responsável pode ser responsabilizado criminalmente. Ele reforçou também o pedido para que a população não realize queimadas neste período crítico.

“É necessário mudarmos essa cultura de queimadas, precisamos conscientizar a população da destruição que isso pode causar. Essas queimadas, além da devastação ambiental e todos os prejuízos agregados, podem resultar em uma tragédia ainda maior se envolver vidas humanas. Queimada é crime, essa cultura precisa acabar”, afirmou o coordenador regional da Defesa Civil.

“Precisamos trabalhar essa mudança na base, difundir essa necessidade nas escolas. Não é simples mudar uma cultura tão perversa, porém arraigada na sociedade, só vamos conseguir com trabalho árduo, colocando a mão na consciência. Essa conscientização como um todo precisa ser feita hoje para que possamos, como sociedade, ter um futuro mais tranquilo”, reiterou Jonatas Trevisan.

Força-tarefa contra incêndios criminosos

De acordo com a Defesa Civil de Votuporanga, além do incêndio de grandes proporções, pelo menos outros 15 de menor potencial ofensivo foram registrados no município. Diante do quadro, uma força-tarefa foi criada na última quinta-feira (21.ago) para intensificar a fiscalização e punir os responsáveis por incêndios criminosos. A iniciativa reúne a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e Defesa Civil.

A estratégia de atuação foi definida em reunião que contou com a presença do comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, capitão André Navarrete, acompanhado do tenente Lessandro; da comandante da Polícia Ambiental, Roberta Aniceto; do comandante do Corpo de Bombeiros local, tenente Luiz Teixeira; e do chefe do Departamento de Proteção e Defesa Civil, Jonatas Trevisan.

A força-tarefa terá como foco não apenas a repressão, mas também a conscientização da população. O objetivo é reduzir os danos provocados pelas queimadas, que afetam diretamente a saúde pública, a qualidade do ar, a fauna, a flora e podem gerar acidentes em rodovias devido à fumaça que prejudica a visibilidade.

Segundo a legislação ambiental, provocar queimadas sem autorização é crime e pode resultar em multa e responsabilização criminal. As penalidades variam conforme a gravidade do caso, podendo chegar à detenção, além de sanções administrativas.

A Defesa Civil alerta que o período de estiagem, caracterizado por baixa umidade do ar e altas temperaturas, aumenta os riscos de propagação rápida das chamas. A orientação é que a população evite qualquer tipo de queima, inclusive de lixo doméstico, restos de poda ou limpeza de terrenos, e denuncie casos suspeitos por meio do telefone 190 (Polícia Militar).

O Governo do Estado de São Paulo emitiu um alerta salientando que queimadas emitem fumaça densa e tóxica que prejudica o meio ambiente e a saúde humana, causando problemas ao sistema respiratório e desordens cardiovasculares.