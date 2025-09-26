Esporte e solidariedade se encontram na segunda etapa do Circuito de Inclusão Unimed

Corrida e caminhada acontecem neste sábado (27), em Votuporanga. Retirada do kit atleta acontece a partir das 13h.

Neste sábado, dia 27 de setembro, Votuporanga recebe a segunda etapa do Circuito de Inclusão Unimed. Com largada prevista para as 17h, o evento reunirá esporte, saúde e solidariedade, com provas de corrida de 7km, caminhada de 3km e corrida kids, em um percurso pelas principais ruas da cidade.

Assim como na primeira etapa, realizada em Olímpia em agosto, a prova contará com a participação do programa Pernas Solidárias, do Instituto Unimed Rio Preto, que permite que pessoas com mobilidade reduzida participem da corrida acompanhadas por atletas voluntários.

A retirada do kit atleta poderá ser feita no sábado (27), das 13h às 16h30, na Allma Jeep (R. Ângelo Bimbato, 1-191).

“Nosso objetivo é que todos possam participar, compartilhar experiências e se divertir, reforçando o compromisso da Unimed com a inclusão e o bem-estar”, afirma Marcelo Lucio de Lima, presidente da Unimed Rio Preto.

As próximas etapas do circuito acontecerão em Fernandópolis (18/10) e em Rio Preto (30/11), quando será realizada a prova de encerramento com percursos de 5km, 10 milhas (16,1km) e corrida kids.