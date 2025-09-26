Balanço aponta que 3.612 pontos de iluminação foram atendidos em Votuporanga  

Os números são referentes ao período de 6 de junho a 8 de setembro, com intervenções realizadas em ruas, avenidas e demais espaços públicos.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Obras Públicas, divulgou nesta sexta-feira (26.set), o balanço dos atendimentos realizados pela empresa responsável pela manutenção da iluminação pública. No período de 6 de junho a 8 de setembro, foram atendidos 3.612 pontos em diferentes regiões da cidade, garantindo melhorias na iluminação de ruas, avenidas e demais espaços públicos.

Conforme noticiado pelo Diário, o serviço está sendo executado pela empresa Cantóia & Figueiredo, que assumiu o serviço no município após o colapso na iluminação pública de Votuporanga e atua na substituição e manutenção de lâmpadas, luminárias de LED, reatores, relés fotoelétricos, braços de iluminação e fiação.

O secretário de Obras Públicas, Fernando Jabur, destacou que a execução dos serviços está normalizada: “A demanda apresentada inicialmente foi gradativamente reduzida e, com as pendências já regularizadas, a empresa segue agora com os trabalhos de manutenção de forma rotineira, garantindo a continuidade e a eficiência dos serviços de iluminação pública em toda a cidade”, afirma.

O gestor da pasta salientou ainda que o trabalho é acompanhado de forma rigorosa pela Secretaria de Obras Públicas, reforçando o compromisso da Administração com a agilidade e eficiência no atendimento às demandas da população.

Como denunciar pontos escuros?

Para solicitar manutenção, os moradores podem entrar em contato com a Central de Atendimento da empresa, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, pelo telefone 0800 190 5000. Aos sábados, domingos e feriados, o atendimento ocorre via WhatsApp pelo número (17) 99119-8069.