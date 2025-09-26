DISE de Fernandópolis prende traficante e apreende quase 10 kg de maconha 

Ainda no imóvel do indivíduo de 43 anos, no bairro Rosa Amarela, foram apreendidas porções de haxixe.

Um homem de 43 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (25.set), no bairro Rosa Amarela, em Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, durante a operação os policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) apreenderam quase 10 kg de maconha e porções de haxixe, além de celulares, balança de precisão e apetrechos utilizados no manuseio dos entorpecentes.

O indivíduo foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.