‘Caravana Paulo Gustavo – CineSolar’ chega a 5 cidades da região de Votuporanga nesta semana

O primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil está rodando o estado com exibição de filmes nacionais, bate-papo e HQ sobre a história do cinema brasileiro: Cardoso (10/12), Mesópolis (11/12), Vitória Brasil (12/12), Américo de Campos (13/12) e São João de Iracema (14/12).

A “Caravana Paulo Gustavo – CineSolar” apresenta o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, que está sendo vivenciado ao ar livre no estado de São Paulo. Na região de Votuporanga e Fernandópolis, as cidades que recebem o projeto nesta semana são Cardoso (10/12), Mesópolis (11/12), Vitória Brasil (12/12), Américo de Campos (13/12) e São João de Iracema (14/12) – veja a programação abaixo. O furgão estaciona nos municípios oferecendo diversas atividades e, na telona, serão exibidos curtas-metragens e filmes nacionais, como “O Auto da Compadecida 2” e “Perlimps”.

Com acesso gratuito e livre para todas as idades, a iniciativa é uma realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, com gestão e produção da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo por meio da Associação Paulista dos Amigos da Arte, e conta com apoio institucional da FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) e correalização das Prefeituras Municipais.

Durante as sessões, haverá distribuição de pipoca e um bate-papo com um convidado especialista em cinema. O público receberá ainda a HQ exclusiva “Luz, Câmera, Brasil”, que aborda a história do cinema brasileiro. Estão à frente desses encontros Marcelo Colaiácovo, cineasta, pesquisador e realizador de filmes brasileiros, e Carlos Primati, crítico, pesquisador, palestrante e membro da Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema).

“Quando levamos um cinema movido a energia solar para praças e bairros do interior, reafirmamos o que defendemos todos os dias: o audiovisual é motor de formação, inovação e identidade. Essa Caravana aproxima o público das nossas histórias e reforça a presença ativa do Estado em iniciativas que estimulam novas vocações e despertam futuros possíveis. É um gesto que amplia acesso, mobiliza comunidades e lembra que cultura, quando chega de verdade às pessoas, transforma trajetórias”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

De 28 de novembro a 17 de dezembro, a Caravana contempla as seguintes cidades: Embu-Guaçu, Barueri, Américo de Campos, Anhembi, Cardoso, Macaubal, Iperó, Itatinga, Mirassol, São João de Iracema, Vitória Brasil, Ribeirão Bonito, Santa Ernestina, Mesópolis, Valparaíso e Araraquara.

Nos municípios de Barueri, Anhembi, Iperó, São João de Iracema e Américo de Campos, o projeto também realizou a oficina “Uma Viagem pela História do Cinema Brasileiro”, com foco na formação de educadores, que revisita desde os primórdios do nosso cinema, no século 19, até as produções contemporâneas.

“Em 2025, tivemos importantes ações voltadas ao setor audiovisual paulista, como o São Paulo Audiovisual Hub – Mostra Paulo Gustavo, que recebeu convidados do mundo inteiro para formação, negócios e conexões. Agora nos voltamos para o interior do nosso estado, e de maneira sustentável, não por um acaso quando o mundo se reúne no Brasil para dialogar sobre o enfrentamento às mudanças climáticas. A Caravana é sobre a potência do nosso setor audiovisual, mas é também sobre educação, conscientização e formação de uma geração comprometida com as boas práticas.”, afirma Gláucio Franca, diretor geral da APAA.

O furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, é o protagonista responsável pela magia do CineSolar. O veículo é adaptado com placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: cadeiras, banquetas, sistemas de conversão e armazenamento de energia, som, projeção e a própria tela. Com luzes coloridas, decoração de material reciclado e objetos interativos (como laser e bola de plasma), o espaço ensina, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

“Estar na Caravana com o CineSolar e a Brazucah, que atua na difusão do cinema brasileiro há mais de 20 anos, representa a união de dois movimentos essenciais: a celebração do cinema produzido no país e a consciência de um futuro mais sustentável. Em um ano marcado pela COP 30 no Brasil e pela conquista histórica do Oscar, levar nosso cinema movido a energia solar ao encontro do público reforça a potência do nosso audiovisual e o papel transformador da cultura. Mais do que assistir a filmes, proporcionamos conexão entre as pessoas, histórias e sonhos”, diz Cynthia Alario, idealizadora do CineSolar.

PROGRAMAÇÃO

Cardoso/SP

Sessões de Cinema

Data: Quarta-feira (10/12)

*18h30 – 1ª sessão: curtas-metragens

*19h30 – 2ª sessão: “O Auto da Compadecida 2”

Após a sessão: bate-papo com convidado especialista em cinema

Entrada: livre – não precisa de ingresso

Atração: pipoca de graça, HQ “Luz, Câmera, Brasil” e visita ao furgão do CineSolar

Local: Praça Matriz – Rua Deputado Castro de Carvalho, s/n – Centro – Cardoso/SP

Local em caso de chuva: CSU (Centro Social Urbano) – Avenida João Gonçalves do Nascimento, 1015 – Jardim América

Mesópolis/SP

Sessões de Cinema

Data: Quinta-feira (11/12)

*18h30 – 1ª sessão: curtas-metragens

*19h30 – 2ª sessão: “Perlimps”

Após a sessão: bate-papo com convidado especialista em cinema

Entrada: livre – não precisa de ingresso

Atração: pipoca de graça, HQ “Luz, Câmera, Brasil” e visita ao furgão do CineSolar

Local: Praça Ângelo Finasse – Rua Circular Bandeirantes, s/n – Centro – Mesópolis/SP

Local em caso de chuva: Centro Comunitário – Rua José Cálice, 1785 – Centro

Vitória Brasil/SP

Sessões de Cinema

Data: Sexta-feira (12/12)

*18h30 – 1ª sessão: curtas-metragens

*19h30 – 2ª sessão: “Perlimps”

Após a sessão: bate-papo com convidado especialista em cinema

Entrada: livre – não precisa de ingresso

Atração: pipoca de graça, HQ “Luz, Câmera, Brasil” e visita ao furgão do CineSolar

Local: Em frente ao Ginásio de Esportes – Rua Mato Grosso, s/n – Centro – Vitória Brasil/SP

Local em caso de chuva: Dentro do Ginásio de Esportes

Américo de Campos/SP

Sessões de Cinema

Data: Sábado (13/12)

*18h30 – 1ª sessão: curtas-metragens

*19h30 – 2ª sessão: “Perlimps”

Após a sessão: bate-papo com convidado especialista em cinema

Entrada: livre – não precisa de ingresso

Atração: pipoca de graça, HQ “Luz, Câmera, Brasil” e visita ao furgão do CineSolar

Local: Praça Maria Melhem Jabur – Rua Otávio Guedes Silveira, s/n – Centro – Américo de Campos/SP

Local em caso de chuva: Centro de Eventos Vereador Jorge Rachid Gito – Quadra da Cidadania – Rua Carlos Lauer, 1020 – Jardim Tangará

São João de Iracema/SP

Sessões de Cinema

Data: Domingo (14/12)

*18h30 – 1ª sessão: curtas-metragens

*19h30 – 2ª sessão: “O Auto da Compadecida 2”

*Após a sessão: bate-papo com convidado especialista em cinema

Entrada: livre – não precisa de ingresso

Atração: pipoca de graça, HQ “Luz, Câmera, Brasil” e visita ao furgão do CineSolar

Local: Praça da Matriz – Rua Ezequiel Pinto Cabral, s/n – Centro – São João de Iracema/SP

Local em caso de chuva: Centro Comunitário – Rua Antônio Mendes da Costa, s/n – Centro

A HQ: ‘Luz, Câmera, Brasil’ – Uma Aventura pelo Cinema Brasileiro

O Detetive Valadares só queria apreciar sua aposentadoria em paz, mas eis que surge um velho amigo requisitando seus serviços de investigação. Doutor Áuzio é um renomado médico e precisa da sua ajuda para curar uma de suas pacientes. Desmemoriada e confusa, ela tem uma ideia fixa na cabeça: “Encontrar o Cinema Nacional”. Procurando algum registro de que uma sala de cinema com esse nome tenha existido, eles partem para a Cinemateca. Lá, a paciente acaba fugindo, entre cartazes, fotogramas e latas de negativo.

Eles a perseguem para dentro da tela de projeção, onde ela finalmente sai de seu transe e começa a falar compulsivamente sobre a história do cinema brasileiro. Eles interagem com personagens, atores e realizadores, em busca de uma saída para a realidade. Ao fim da jornada, Francine, a paciente, recobra a memória e diz que depois dessa aventura percebeu que o que tanto procurava esteve sempre dentro dela. O Cinema Nacional está em cada um: basta uma ideia e uma câmera (que hoje está mais acessível, por meio dos celulares que levamos nos bolsos todos os dias). O médico e o detetive, empolgados, resolvem fazer um filme sobre o caso.

SINOPSES

1ª Sessão

‘O Resgate do Brejinho’ – Direção: Beth Carmona e Thaisa Oliveira – Brasil/2024 – Live-action/Não ficção – Duração: 6min

Thalles é um garoto do interior do Brasil que ama os animais e a fazenda da família. Quando seu irmão descobre que uma nascente local está ameaçada pela poluição, eles decidem criar um mutirão para ajudar a natureza.

‘Procura-se’ – Direção: Iberê Carvalho – Distrito Federal/2010 – Livre – 14m

O filme conta a aventura de três crianças que rompem a fronteira social motivadas pelo sentimento sincero por um cachorrinho de estimação. Nossos heróis são: Camile, Didi e Gugu. Camile é uma menina de 10 anos, muito corajosa e rica, que ao perder Bolinha, foge de casa em busca do cãozinho, iniciando uma aventura cheia de descobertas, perigos e novas amizades; Didi tem a mesma idade de Camile, é pobre e vende chicletes para ajudar em casa. Ela descobre que existe uma boa recompensa pela devolução do cachorro que seu pai encontrara e dera de presente para seu irmão Gugu. Ela decide devolver o animal, mas Gugu não aceita a ideia de perder seu novo amigo, agora batizado de Panela.

2ª sessão

‘O Auto da Compadecida 2’ – Direção: Guel Arraes, Flávia Lacerda – Brasil, 2024 – Comédia/Aventura – 12 anos – 1h54min

As novas aventuras de João Grilo e Chicó, dois nordestinos pobres e espertos que vivem de suas artimanhas no vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba. Em meio a cangaceiros, milagres e confusões, a dupla tem mais uma chance de se redimir com a aparição de Nossa Senhora.

‘Perlimps’ – Direção: Alê Abreu – Brasil, 2023 – Animação/Aventura – Livre – 1h20min

Em uma floresta mágica ameaçada por forças destrutivas, Claé e Bruô, agentes de reinos rivais do Sol e da Lua, precisam unir forças em busca dos misteriosos Perlimps. Uma história encantadora sobre coragem, união e amizade, repleta de cores e imaginação.

Sobre o CineSolar

Lançado pela Brazucah Produções, há 12 anos o CineSolar – o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia solar – transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema e já realizou 2730 sessões (com exibição de 290 filmes) e 780 oficinas para mais de 397 mil pessoas de 890 cidades, de 23 estados e do Distrito Federal. O projeto, que cumpre 10 dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), já percorreu mais de 350 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente as nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.

O CineSolar realiza compensação de 55 toneladas CO2e, em parceria com a Ecooar, através do plantio de árvores e da certificação de créditos de carbono, com a manutenção de florestas, em áreas de preservação permanente, no município de Garça/SP. E também promove ações em conjunto com a Unesco no Brasil e a Unipaz (Universidade Internacional da Paz). O projeto integra a Solar World Cinema, uma rede internacional de cinemas itinerantes movidos a energia solar, e conta com a parceria solar da Clarios – com a bateria Heliar e a Freedom Estacionária, da EnergySeg Engenharia e da Ecori Energia Solar. Saiba mais em: linktr.ee/cine.solar.

Sobre a Associação Paulista dos Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma Organização Social de Cultura que trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 20 anos de atuação, a Organização desenvolveu mais de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.