Presidente da CBF confirma impedimento semiautomático no Brasileirão 2026 

Objetivo é oferecer mais agilidade e precisão na marcação de impedimentos, diminuindo a margem de erro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou aos clubes que o sistema de impedimento semiautomático será implementado nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro a partir de 2026. O anúncio foi feito durante uma reunião da comissão nacional de clubes nesta segunda-feira (28.jul). A CBF confirmou o plano aos dirigentes, mas divulgou nota oficial dizendo que o projeto ainda está em fase de estudos.

O novo sistema vai substituir o atual modelo de traçado manual de linhas feito pelo árbitro de vídeo. A tecnologia se baseia em sensores e câmeras de alta precisão para identificar automaticamente a posição dos jogadores no momento do passe. Em lances ajustados, o recurso cria uma representação tridimensional da jogada, que facilita a análise e reduz o tempo de verificação.

A ferramenta já foi usada em grandes competições internacionais, como a Copa do Mundo de 2022, a Liga dos Campeões da Europa e a Premier League. O objetivo é oferecer mais agilidade e precisão na marcação de impedimentos, diminuindo a margem de erro e a interferência humana na checagem.

O sistema combina inteligência artificial com imagens geradas em tempo real para detectar o ponto exato de contato com a bola e o posicionamento dos atletas. Com isso, o árbitro de vídeo recebe um alerta automático indicando se houve impedimento. A decisão final segue sendo do árbitro principal, que pode validar ou revisar o lance com base nas informações fornecidas.

Rodrigo Cintra, chefe da comissão de arbitragem da CBF, está à frente da preparação técnica para a adoção do novo recurso. A entidade avalia fornecedores e equipamentos, e há possibilidade de testes em partidas pontuais já em 2025.