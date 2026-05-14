Votu Otaku Fest comemora uma década neste domingo

Com expectativa de receber público de diversas cidades da região, festival reúne concursos, dubladores, shows, games, artistas independentes e ações solidárias no IFSP Câmpus Votuporanga.

@caroline_leidiane

A contagem regressiva para a edição comemorativa de 10 anos do Votu Otaku Fest entra na reta final e Votuporanga se prepara para receber, neste domingo, 17 de maio, um dos maiores encontros de cultura pop do interior paulista.

Consolidado como referência regional no segmento geek, o festival ocupará o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Câmpus Votuporanga, das 10h às 18h, com uma programação que atravessa o universo dos animes, games, cosplay, K-pop, dublagem e entretenimento contemporâneo.

Para além de um evento temático, o Votu Otaku Fest tornou-se, ao longo da última década, espaço de pertencimento cultural a uma geração que encontrou nas expressões do universo geek formas de identidade, sociabilidade e criação artística.

Em um cenário historicamente concentrado nas capitais, o festival se intensificou como um ponto de convergência no interior paulista, reunindo visitantes de cidades como Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto e Catanduva.

Criado pelo organizador cultural Daniel Alves de Mello, ao lado da esposa Cristiane e de amigos, o Votu Otaku Fest nasceu justamente da ausência de iniciativas voltadas a esse público na região.

“A ideia era criar um espaço onde fãs de anime, games, cosplay e cultura geek pudessem se reunir, trocar experiências e celebrar suas paixões”, afirma Daniel.

O que começou como um encontro de estrutura modesta evoluiu para um festival de grande circulação cultural, ampliando não apenas o público, mas também sua relevância dentro da economia criativa regional.

Uma edição pensada para marcar a trajetória

A programação comemorativa aposta em atrações que dialogam com diferentes vertentes da cultura pop. Entre os destaques desta edição estão os concursos de cosplay e K-pop, a presença dos dubladores Vanderlan Mendes e Silvio Giraldi, o show da banda The KIRA Justice e a participação da youtuber Bianca Contursi.

O evento reúne também área gamer com campeonatos e espaços de freeplay, estandes temáticos, artistas independentes e apresentações culturais no palco principal — compondo um mosaico que traduz a diversidade desse circuito.

Segundo o organizador, a proposta da edição especial é revisitar a própria história do festival enquanto projeta novos caminhos para o evento.

“Estamos preparando momentos especiais para celebrar a trajetória do festival e proporcionar uma experiência ainda mais marcante para o público”, destaca.

Cultura, acesso e impacto social

Outro eixo que sobressai nesta edição é o alcance social da iniciativa. Neste ano, a organização promove a distribuição de 4 mil ingressos gratuitos destinados a crianças de até 10 anos, ação realizada por meio das escolas de Votuporanga e também através de vale-ingressos divulgados por este jornal.

Para validar a entrada, é necessária a presença de um responsável pagante acompanhando a criança.

A iniciativa amplia o acesso de novos públicos aos temas do nicho e corrobora com o caráter intergeracional que o evento vem assumindo nos últimos anos. Ao aproximar crianças e famílias de linguagens como anime, games e cosplay, o festival também se insere em uma discussão mais ampla sobre democratização cultural no interior.

A dimensão solidária permanece como outro elemento central do evento. Além do ingresso, o público deverá doar 1 kg de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade e a famílias em situação de vulnerabilidade.

Esse movimento faz com que o Votu Otaku Fest ultrapasse a lógica do entretenimento e se articule igualmente como agente de mobilização comunitária e fortalecimento da economia criativa local, impulsionando setores como comércio, turismo e produção cultural.

Ao completar uma década, o festival reafirma não apenas sua permanência, mas a capacidade de expansão e expressão dessa trajetória. Em meio à multiplicidade de linguagens, fantasias, performances e referências da cultura pop, o Votu Otaku Fest solidifica Votuporanga como território de circulação cultural e encontro coletivo para uma cena que cresce, se reinventa e transborda os limites multifacetados do universo geek.

Votu Otaku Fest – 10 anos