Escritório Cruz Francelino Advogados recepciona diretoria da área de Segurança e Inteligência do Banco Santander

O superintendente da Área de Segurança e Inteligência do Banco Santander, Douglas

Alexandre Azi Prehl Junior, e o Gerente de Segurança do Banco Santander Brasil,

Raphael Parreira, estiveram nesta semana em Votuporanga em visita ao escritório

comandado pelo advogado Aires Fernando Cruz Francelino, que responde as ações de

segurança de todas as agencias do Santander no Brasil (A5)

No escritório Cruz Francelino Advogados na última quinta, a dupla realizou um

bate papo para atualizar os advogados responsáveis pela área de segurança do Santander

as novidades tecnológicas. Na foto, da esquerda para direita, o Gerente de Segurança do

Banco Santander Brasil, Raphael Parreira, o advogado Aires Fernando Cruz Francelino,

a sua irmã, também advogada, Maria Ignês Cruz Francelino, o superintendente da Área

de Segurança e Inteligência do Banco Santander, Douglas Alexandre Azi Prehl Junior e

a advogada Judith de Moraes Dias

Da Redação

Com direito a palestra no Rotary Clube de Votuporanga, entrevista no Clube Notícias

da Clube FM e um café da manhã na manhã na sede do escritório de advocacia Cruz

Francelino, o advogado Aires Fernando Cruz Francelino liderou a recepção ao

Superintendente da Área de Segurança e Inteligência do Banco Santander, Douglas

Alexandre Azi Prehl Junior, e do Gerente de Segurança do Banco Santander Brasil,

Raphael Parreira. Na terça-feira.

Em entrevista, que se encontra disponível na íntegra na página do facebook da Clube 92

FM, os dois falaram sobre segurança, armamentos e temas relativos a toda sociedade.

Além do longo currículo, a dupla fez com que o Santander passasse de instituição mais

visada pelos bandidos para instituição mais segura, e isso em apenas 6 meses de

trabalho. “Nós estudamos bem o modus operandi dos ataques que ocorriam a nível

Brasil e buscamos, através de tecnologia e inteligência, equipamentos que pudessem

confrontar esse tipo de ataque”, comentou o Douglas Prehl Junior. “O ataque não

acontece somente na instituição financeira, mas fere profundamente a sociedade,

principalmente pela violência com que eles acontecem”, disse.

“Todos esses grandes crimes com certeza tem algum envolvimento de algum

funcionário que é o facilitador”, acrescentou Raphael Parreira.

Parceria com a Polícia

Raphael Parreira destaca que a parceria com a polícia é importante para que o trabalho

funcione, assim como uma boa polícia. “A gente não pode deixar de mencionar todo o

trabalho que a polícia tem feito a nível nacional, a gente vê uma polícia muito

comprometida, principalmente no Estado de São Paulo. A polícia militar é muito bem

comandada”, disse o Raphael.

Segundo ele, em reportagens, a polícia conseguiu uma “redução de quase 70% de

ocorrências a banco no Estado de São Paulo”. Hoje as quadrilhas de assalto a banco

diminuíram, mas se tornaram mais eficientes também. “Você vê uma quadrilha se

especializando mais para enfrentar a polícia”, diz.

“A única instituição financeira preparada para fazer coleta de material genético em

qualquer cena de crime, sem ser a polícia científica, é o Banco Santander”, conclui

Douglas Prehl Junior.

Hackers e crimes digitais

Recentemente um empresário teve seu celular hackeado por uma quadrilha, tendo

perdas financeiras de R$110 mil. Sobre esse caso, Douglas comenta que essa é a

tendência. “É muito comum a migração do crime físico para o digital. A medida que o

tempo vai passando a tendência é que se utilize mais aparelhos e menos cartão de

crédito, menos o dinheiro físico”.

Sobre o crime em específico referido pelo entrevistador, Douglas avisa: “essa pessoa

que cometeu esse delito, eu tenho um recadinho. Esse assunto ta vindo pro meu colo.

Pode se preparar que a gente vai fazer a repressão”.

E não existe crime perfeito. “O dinheiro deixa rastros, independentemente de ser digital

ou físico. Invariavelmente a gente consegue pegar essas pessoas”, conclui Douglas.

Douglas Prehl Junior explica como funcionam os hackers e como cada indivíduo pode

se proteger: “quando a gente fala de um hacker, a gente imagina uma pessoa invadindo

o sistema da pessoa através de quebras de barreiras virtuais, que são as defesas

imputadas dentro de um sistema. Na grande maioria das vezes, 99,9% das vezes, as

pessoas são induzidas a clicar num link, o nome disso é fishing [pescaria]. A pessoa

clica, abre as portas do sistema, e o hacker consegue fazer a entrada. Se a pessoa não

abrir nenhum e-mail, nenhuma mensagem de quem não conhece, você já tem um grande

passo na prevenção de perda digital”.

Armas na mão do cidadão

Para Douglas Prehl Junior, o tema pode até ser polêmico, mas não existe qualquer

dúvida sobre a solução dele: “A população precisa ter o direito de se armar”, diz ele de

forma clara.

“Não quer dizer que todo mundo vai ter acesso ao armamento. Eu sou uma pessoa que

anda armada, o Raphael é uma pessoa que anda armada, e a gente precisa proteger a

nossa vida. Se a gente tem dificuldades de ter o Estado protegendo a minha residência,

minha família, então eu preciso me proteger”, explica.

“Existe uma mística sobre o assunto de que todo mundo vai ter armas e a gente vai viver

num faroeste, todo mundo com arma na cintura e trocando tiros”, diz Douglas, e explica

que é difícil ter uma arma legalizada, são muitos processos e testes, como tirar carteira

de motorista. “Ninguém é o Rambo. Armamento é pra se proteger”, conclui.

5-1-3

Leg: “O policial hoje sai de casa e não sabe se vai ter a condição de voltar”, comentou

Douglas

A Instituição Policial

Durante toda a entrevista foi louvado o trabalho dos policiais. No encerramento,

Douglas comenta que as pessoas comuns, eles mesmos, sabem que sairão de casa de

manhã e não terão nenhum enfrentamento, não passarão por nenhum conflito. Mas não

os policiais. “O policial hoje sai de casa e não sabe se vai ter a condição de voltar pra

sua residência”, disse Douglas.

“Então eu tenho uma grande estima por esses valorosos heróis, que muitos são

discriminados pela sociedade de uma forma geral”, comenta. Segundo ele, existe um

tipo de preconceito contra policiais no Brasil. “Na maioria das vezes são pais de família,

filhos de pais de família, pessoas como qualquer um outro aqui, que colocam em risco a

própria vida pra proteger a minha vida, a sua, e de tantas outras pessoas, e muitas vezes

de pessoas que só sabem criticá-los”, falou Douglas.

“Então meu respeito profundo à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia

Militar, Polícia Judicial, Polícia Civil, que garantem de forma heroica a segurança e

soberania nacional. Porque se não fossem eles o Brasil estaria muito pior”, finaliza.