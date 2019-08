Casal se passa por servidores da saúde e furta idosos

Crime ocorreu na travessa Castro Alves, no Bairro CECAP I

Na última quarta-feira (31), uma mulher procurou o 1º Distrito Policial para registrar uma ocorrência de furto contra um casal de idosos – seus avós – moradores de uma residência localizada na Travessa Castro Alves, no bairro Cecap I, em Votuporanga.

O casal de idosos (homem de 87 e mulher de 81 anos), estava em casa, quando dois supostos servidores públicos da saúde, sendo um homem e uma mulher, chegaram vestidos com jalecos e alegaram que precisavam realizar alguns exames nos moradores.

Os idosos, acreditando na versão do “casal” abriu o portão e permitiram a entrada, no entanto, durante o “atendimento” em um momento de distração, enquanto o homem fazia as aferições de pressão arterial das vítimas, a mulher teria ido até o quarto e furtado aproximadamente R$ 200 e o cartão do banco da moradora.

Quando a mulher se juntou novamente aos três, os “visitantes” se despediram e saíram rapidamente da residência. Horas depois, a neta dos idosos chegou ao imóvel e após conhecer o fato, se dirigiu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência de furto, o caso segue para o setor de investigação da Polícia Civil.