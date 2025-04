Motorista de caminhão procurado pela Justiça é preso após sofrer acidente em rodovia 

O acidente ocorreu na Rodovia Marechal Rondon (SP-300) em Guararapes/SP na tarde desta quinta-feira (3).

O motorista de um caminhão, que era procurado pela Justiça, foi preso após sofrer um acidente na Rodovia Marechal Rondon (SP-300) em Guararapes/SP na tarde desta quinta-feira (3.abr).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu no km 545 da rodovia. O caminhão carregado com soja tombou e o condutor, de 47 anos, foi socorrido com ferimentos leves.

Ao chegar ao Pronto Socorro de Guararapes, os policiais fizeram uma consulta junto à base de informações e constataram que o motorista era considerado foragido da Justiça.

Diante disso, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade. Até a publicação desta reportagem, a polícia não havia informado por qual crime o homem era procurado.

Apesar do acidente, a pista não precisou ser interditada.

*Com informações do g1

