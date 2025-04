Justiça determina que Prefeitura de Urânia volte a repassar verbas à Santa Casa

A decisão de terça-feira (1º) foi tomada com base em orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da Controladoria Interna e da Procuradoria Jurídica do Município, apontou indícios de fraudes e desvios de recursos públicos nos anos de 2023 e 2024. A Santa Casa negou as irregularidades e afirma não ter sido notificada previamente sobre qualquer problema.

Segundo a administração municipal, as investigações ainda estão em andamento e correm sob sigilo nos âmbitos do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Durante o período de suspensão, o atendimento de urgência e emergência foi transferido para o Centro de Saúde do município.

Além disso, um dos documentos enviados pela Prefeitura à Santa Casa destaca a criação de um comitê de crise para gerenciar os impactos da suspensão dos recursos e elaborar um plano emergencial para a saúde pública.

A administração municipal ainda solicitou a devolução dos bens móveis cedidos ao hospital, justificando a necessidade de transferi-los para o Centro de Saúde do município, que assumiu os atendimentos de urgência e emergência.

A Santa Casa, por sua vez, afirmou em nota oficial que foi surpreendida pela decisão da prefeitura e que sempre operou dentro da legalidade, obedecendo normas técnicas. A entidade destaca que, recentemente, houve um aumento de repasse garantido pelo governo estadual por meio da Resolução SS 58 de 27 de março de 2025. No comunicado, a Santa Casa classificou a decisão da prefeitura como “desrespeitosa” e alertou sobre o impacto da decisão para a população.

À TV TEM, a assessoria administrativa da Santa Casa afirmou que o hospital não recebeu direito de resposta e que não há provas concretas das acusações feitas pela prefeitura.

*Com informações do g1