Deic prende suspeitos de envolvimento na morte de adolescente em Rio Preto 

As investigações apontam que a vítima não era o alvo dos criminosos.

Policiais civis da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José do Rio Preto/SP prenderam nesta quarta-feira (7.mai), dois criminosos suspeitos de envolvimento no homicídio de um adolescente de 17 anos, no dia 6 de abril, no bairro Nova Esperança, região Norte da cidade.

A Operação Restauração foi deflagrada durante a madrugada com o objetivo de cumprir três mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão.

Os dois investigados, de 19 e 20 anos, foram presos no bairro João Paulo II. Um adolescente de 15 anos foi detido e liberado posteriormente.

De acordo com o delegado Roberval Costa Macedo, durante a ação foram apreendidos uma pistola, munições, uma porção de maconha e 11 aparelhos celulares: “A pistola será submetida a perícia de confronto balístico cujo objetivo é investigar se foi a arma utilizada para matar a vítima”, comentou Macedo.

O delegado informou ainda que o caso está relacionado à guerra de bairros: “O alvo dos disparos era outro rapaz, que estava com o adolescente, e que tem um irmão vitimado pela disputa entre grupos. Mas ele conseguiu fugir”, revelou.

Segundo testemunhas, a vítima estava na companhia de um amigo quando criminosos em um carro e uma moto os surpreenderam a tiros.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos na emboscada.

*Com informações do Diário da Região/Joseane Teixeira