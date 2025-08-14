Conheça os participantes do Paulistão A2 de 2026

CAV e outros 15 clubes disputarão a segunda divisão do mais antigo campeonato estadual do país. Novidades são Sertãozinho e Monte Azul, que subiram da A3, e Inter de Limeira e Água Santa, que caíram do Paulistão 2025.

Com o Clube Atlético Votuporanguense anunciando a chegada do treinador Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”, no final da tarde desta terça-feira (12.ago), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, de olho na disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026, vale conhecer quem são os 15 clubes que disputarão com a Pantera Alvinegra a oportunidade de chegar à elite do mais antigo campeonato estadual do país.

O Paulistão é realizado ininterruptamente desde 1902, portanto completa na próxima temporada 124 anos. A competição é organizada desde 1941 pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Entre as novidades para a temporada 2026, estão as equipes que se classificaram através do acesso e aquelas que caíram do Paulistão. O Monte Azul e o Sertãozinho, que conquistaram a promoção ao subir da Série A3, agora integram a lista dos inscritos na Série A2. Por outro lado, o Inter de Limeira e o Água Santa, após o rebaixamento na edição anterior, passam a disputar o campeonato no novo formato.

A lista completa dos 16 times participantes da Série A2 de 2026 é a seguinte:

Água Santa – Diadema

Ferroviária – Araraquara

Grêmio Prudente – Presidente Prudente

Inter de Limeira – Limeira

Ituano – Itu

Juventus – São Paulo

Linense – Lins

Monte Azul – Monte Azul Paulista

Oeste – Barueri

Santo André – Santo André

São Bento – Sorocaba

São José – São José dos Campos

Sertãozinho – Sertãozinho

Taubaté – Taubaté

Clube Atlético Votuporanguense – Votuporanga

XV de Piracicaba – Piracicaba

Ausente da Copa Paulista neste ano, o Votuporanguense volta as atenções para a A2 do ano que vem. A Pantera Alvinegra disputará a divisão pelo segundo ano consecutivo. Nesta temporada, o clube terminou na 13ª colocação.