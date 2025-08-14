Conheça os participantes do Paulistão A2 de 2026

Troféu do Campeonato Paulista da Série A2 2025 — Foto: Anderson Lira/Ag Paulistão

CAV e outros 15 clubes disputarão a segunda divisão do mais antigo campeonato estadual do país. Novidades são Sertãozinho e Monte Azul, que subiram da A3, e Inter de Limeira e Água Santa, que caíram do Paulistão 2025.

Com o Clube Atlético Votuporanguense anunciando a chegada do treinador Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”, no final da tarde desta terça-feira (12.ago), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, de olho na disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026, vale conhecer quem são os 15 clubes que disputarão com a Pantera Alvinegra a oportunidade de chegar à elite do mais antigo campeonato estadual do país.

O Paulistão é realizado ininterruptamente desde 1902, portanto completa na próxima temporada 124 anos. A competição é organizada desde 1941 pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Entre as novidades para a temporada 2026, estão as equipes que se classificaram através do acesso e aquelas que caíram do Paulistão. O Monte Azul e o Sertãozinho, que conquistaram a promoção ao subir da Série A3, agora integram a lista dos inscritos na Série A2. Por outro lado, o Inter de Limeira e o Água Santa, após o rebaixamento na edição anterior, passam a disputar o campeonato no novo formato.

A lista completa dos 16 times participantes da Série A2 de 2026 é a seguinte:

  • Água Santa – Diadema
  • Ferroviária – Araraquara
  • Grêmio Prudente – Presidente Prudente
  • Inter de Limeira – Limeira
  • Ituano – Itu
  • Juventus – São Paulo
  • Linense – Lins
  • Monte Azul – Monte Azul Paulista
  • Oeste – Barueri
  • Santo André – Santo André
  • São Bento – Sorocaba
  • São José – São José dos Campos
  • Sertãozinho – Sertãozinho
  • Taubaté – Taubaté
  • Clube Atlético Votuporanguense – Votuporanga
  • XV de Piracicaba – Piracicaba

Ausente da Copa Paulista neste ano, o Votuporanguense volta as atenções para a A2 do ano que vem. A Pantera Alvinegra disputará a divisão pelo segundo ano consecutivo. Nesta temporada, o clube terminou na 13ª colocação.

