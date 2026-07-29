SARESP: Rede Municipal aplica simulado para fortalecer a alfabetização e orientar o ensino nas escolas

Avaliação será realizada nos dias 5 e 6 de agosto com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental e auxiliará no planejamento pedagógico e no fortalecimento dos indicadores educacionais do município.

Os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Votuporanga participarão, nos dias 5 e 6 de agosto, do simulado do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). Desenvolvida em parceria com o programa Alfabetiza Juntos SP, a iniciativa tem como objetivo diagnosticar a aprendizagem dos estudantes e subsidiar o planejamento pedagógico antes da aplicação oficial da avaliação, prevista para novembro.

Com os resultados obtidos, professores e equipes gestoras poderão identificar as habilidades já consolidadas e aquelas que ainda precisam ser desenvolvidas, direcionando intervenções pedagógicas mais assertivas para fortalecer o processo de alfabetização.Além de subsidiar o trabalho pedagógico das escolas, o SARESP desempenha papel estratégico para a educação pública. Os resultados da avaliação compõem o ICA (Indicador Criança Alfabetizada), que mede o percentual de estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental que atingem o padrão nacional de alfabetização. O indicador integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e orienta o acompanhamento das metas estabelecidas para estados e municípios até 2030.

O desempenho dos estudantes também influencia o IEE (Índice de Excelência Educacional), utilizado pelo Governo do Estado de São Paulo para avaliar a qualidade do ensino ofertado pelas redes municipais e estadual. Além disso, impacta o ICMS Educacional, mecanismo que considera indicadores de aprendizagem e a evolução do desempenho escolar na distribuição de parte dos recursos destinados aos municípios.

A secretária municipal da Educação, Silvia Letícia, destaca que o simulado é uma ferramenta importante para acompanhar o desenvolvimento dos estudantes e aperfeiçoar as estratégias pedagógicas adotadas pelas escolas.

“Mais do que uma preparação para o SARESP, este simulado nos permite compreender como nossos estudantes estão avançando no processo de alfabetização e direcionar ações que atendam às necessidades de cada turma. Investir na aprendizagem das crianças representa melhores resultados em sala de aula e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à educação. Também contamos com o apoio das famílias, incentivando a presença das crianças nos dias da avaliação. Quando escola e família caminham juntas, quem ganha é o estudante e toda a educação de Votuporanga.”

A participação dos estudantes é fundamental para que o diagnóstico represente a realidade da rede municipal de ensino, contribuindo para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e para a continuidade dos avanços educacionais conquistados pelo município.