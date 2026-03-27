Aposentado encontrado com marcas de mordidas ao lado de jacarés morreu após ataque de animal, diz laudo

Abrão Lino da Cruz, de 73 anos, foi encontrado em açude com ferimentos graves e parte do braço amputado em Sud Mennucci/SP no dia 27 de janeiro. Perícia aponta que lesões são compatíveis com dentição de animal de grande porte.

Um laudo necroscópico confirmou que o aposentado, de 73 anos, encontrado ao lado de dois jacarés com sinais de mordidas e ferimentos em um açude, morreu após ser atacado por um animal de grande porte em Sud Mennucci/SP. O caso ocorreu no dia 27 de janeiro.

O laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) foi obtido pela TV TEM na manhã desta sexta-feira (27.mar). Segundo o documento, a causa da morte de Abrão Lino da Cruz foi hemorragia externa aguda traumática, provocada por múltiplas lesões graves no corpo.

O laudo aponta que o corpo apresentava diversos ferimentos de alta gravidade, incluindo cortes profundos no rosto e peito, com parte do braço amputado. Os peritos apontam que as características das lesões são compatíveis com ataque animal.

“Sugere a atuação de estruturas repetitivas e alinhadas, compatíveis com dentição ou estruturas afiadas associadas ao ataque animal”, escreve um dos peritos.

*Com informações do g1