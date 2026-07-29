Defesa Civil promove ação de conscientização sobre mudanças climáticas na Escola Estadual Sarah Arnoldi Barbosa

12
Defesa Civil promove ação de conscientização sobre mudanças climáticas na Escola Estadual Sarah Arnoldi Barbosa – Foto: Reprodução

Atividade educativa abordou causas, impactos e atitudes sustentáveis para incentivar a preservação do meio ambiente entre os estudantes.

Recentemente, a Defesa Civil de Votuporanga promoveu uma ação de conscientização sobre mudanças climáticas na Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa (SAB), em parceria com a Polícia Ambiental de Votuporanga e a Saev Ambiental. A atividade foi conduzida pelo coordenador da Defesa Civil, Jonatas Trevisan, e teve como objetivo ampliar o conhecimento dos estudantes sobre os impactos das alterações climáticas e a importância da adoção de práticas sustentáveis no dia a dia.

Durante a apresentação, os alunos conheceram as principais causas das mudanças climáticas, como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a emissão de gases de efeito estufa. Também foram abordadas as consequências desse cenário, entre elas o aumento da temperatura global, a ocorrência mais frequente de eventos climáticos extremos, enchentes, ondas de calor, incêndios florestais e a perda da biodiversidade.

A atividade também destacou atitudes simples que podem ser adotadas no cotidiano para contribuir com a preservação do meio ambiente, como economizar água e energia, reciclar resíduos, utilizar meios de transporte mais sustentáveis e preservar áreas verdes.

O coordenador da Defesa Civil de Votuporanga, Jonatas Trevisan, destacou que a conscientização é uma das principais ferramentas para minimizar os impactos das mudanças climáticas: “Levar esse tema para dentro das escolas é investir na formação de cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar os desafios ambientais. Cada atitude faz diferença e, quando os jovens entendem seu papel na preservação do meio ambiente, tornam-se multiplicadores desse conhecimento junto às suas famílias e à comunidade.”

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR