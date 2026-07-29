Defesa Civil promove ação de conscientização sobre mudanças climáticas na Escola Estadual Sarah Arnoldi Barbosa

Atividade educativa abordou causas, impactos e atitudes sustentáveis para incentivar a preservação do meio ambiente entre os estudantes.

Recentemente, a Defesa Civil de Votuporanga promoveu uma ação de conscientização sobre mudanças climáticas na Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa (SAB), em parceria com a Polícia Ambiental de Votuporanga e a Saev Ambiental. A atividade foi conduzida pelo coordenador da Defesa Civil, Jonatas Trevisan, e teve como objetivo ampliar o conhecimento dos estudantes sobre os impactos das alterações climáticas e a importância da adoção de práticas sustentáveis no dia a dia.

Durante a apresentação, os alunos conheceram as principais causas das mudanças climáticas, como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a emissão de gases de efeito estufa. Também foram abordadas as consequências desse cenário, entre elas o aumento da temperatura global, a ocorrência mais frequente de eventos climáticos extremos, enchentes, ondas de calor, incêndios florestais e a perda da biodiversidade.

A atividade também destacou atitudes simples que podem ser adotadas no cotidiano para contribuir com a preservação do meio ambiente, como economizar água e energia, reciclar resíduos, utilizar meios de transporte mais sustentáveis e preservar áreas verdes.

O coordenador da Defesa Civil de Votuporanga, Jonatas Trevisan, destacou que a conscientização é uma das principais ferramentas para minimizar os impactos das mudanças climáticas: “Levar esse tema para dentro das escolas é investir na formação de cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar os desafios ambientais. Cada atitude faz diferença e, quando os jovens entendem seu papel na preservação do meio ambiente, tornam-se multiplicadores desse conhecimento junto às suas famílias e à comunidade.”