Epidemia: Votuporanga registra 1.217 casos de dengue em 2025 

Município que registra uma morte confirmada, ainda aguarda o resultado de 1,4 mil casos sob investigação.

Após um 2024 com grande incidência de casos, cerca de 11,5 mil, e 14 mortes por dengue, Votuporanga/SP enfrenta nos primeiros dias de 2025 a sombra de um problema que parece distante de uma solução. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, até esta segunda-feira (10.fev), 1.217 casos foram confirmados e outros 1.433 são investigados. Desde o início do ano também foram registrados 30 casos do sorotipo DENV3, além de 6 de Chikungunya – outros 12 estão sob investigação. Município ainda contabilizou uma morte.

Diante do quadro epidêmico, na última segunda-feira (3), um ambulatório especializado no atendimento de pacientes com dengue foi aberto, em um prédio anexo ao câmpus Centro da Unifev, na Rua Paraná, 3577. O atendimento ocorre das 7h até meia-noite, inclusive domingos e feriados.

Segundo a secretária de Saúde, “o dengário vem pra desafogar as unidades básicas de saúde e o pronto atendimento. Todas as unidades continuam atendendo pessoas com sintomas da dengue. Este é um local exclusivo e específico para os casos de dengue, quando as pessoas precisam ser monitoradas por vários dias”, destaca Ivonete Félix do Nascimento.

Prevenção

O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população. Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é necessário também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas e manter os cuidados permanentemente em seus domicílios.

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’água e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.