Traficante é preso após fuga alucinante na Rodovia Euclides da Cunha 

R.N.A., de 44 anos, foi abordado no perímetro urbano de Meridiano/SP. Aproximadamente 1 kg de maconha foi apreendido.

Em uma ação rápida e eficaz, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 44 anos por tráfico de drogas na noite de sábado (8.fev), nas proximidades de um posto de combustíveis na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Meridiano/SP.

De acordo com o apurado, a ação policial teve início após uma equipe da Polícia Militar avistar um veículo Ford/Courier, sendo conduzido por R.N.A., que já era conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceber a presença da polícia, o suspeito acelerou o veículo, desobedecendo as ordens de parada e iniciou a perseguição.

Ainda segundo apurado, durante a fuga o suspeito teria descartado uma sacola às margens da rodovia. Após ser abordado e contido, os PMs encontraram em sua posse um celular e R$ 22,00 em dinheiro. Dentro do veículo, os policiais localizaram uma porção de maconha e uma tesoura com resquícios da droga. A sacola descartada por R.N.A., foi recuperada pela polícia e continha aproximadamente 1 kg de maconha.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes em Fernandópolis/SP, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.