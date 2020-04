Empresário deixa a UTI após tratamento contra Covid-19

O empresário votuporanguense Mauricinho Menezes, 44, sócio proprietário da Rede de Postos Konstru, deixou na tarde de ontem, sob aplausos, a Unidade de Terapia Intensiva, local onde se encontrava em tratamento contra o Covid-19. O corpo clinico do Hospital realizou um corredor humano para saudá-lo. Ele foi recepcionado pelos pais Mauricio Menezes e Celia Pereira. Ele se encontrava internado na Santa Casa desde a primeira semana deste mês. Devido à gravidade do seu quadro ele teve que ser entubado. Ontem ele foi liberado para o quarto onde deverá aguardar até o fim da quarentena decretada pelo Estado, que se encerra no próximo dia 22.