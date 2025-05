Entenda plano do Palmeiras para chegar ao ápice físico e técnico até a Copa do Mundo de Clubes 

Abel Ferreira tem feito mudanças frequentes na escalação para dosar a carga e ter elenco completo na competição que vai ser disputada nos Estados Unidos.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, tem a melhor campanha da Conmebol Libertadores e depende um empate com o Ceará para avançar na Copa do Brasil enquanto dosa a carga de seu elenco pensando na Copa do Mundo de Clubes.

A pouco menos de um mês da estreia na competição da Fifa, Abel Ferreira e sua comissão técnica têm executado um plano para ter o grupo completo, no ápice físico e técnico nos Estados Unidos. Até aqui, tudo tem dado certo.

Além de entregar resultados, como na virada de domingo por 2 a 1 sobre o Bragantino em confronto direto pelo topo do Brasileirão, o Verdão recebeu na segunda a liberação para que Micael voltasse a treinar, após um entorse no tornozelo.

O único jogador com restrição física é Bruno Rodrigues. Fora de combate há mais de um ano por duas cirurgias no joelho, o atacante está em transição e perto de ser liberado para atuar.

Para minimizar o risco de lesões, o Palmeiras tem feito rotação frequente nos 11 iniciais. Desde que mudou o esquema, no início de abril, foram 14 jogos e a escalação nunca foi repetida.

Com frequência, Abel troca perto de meio time entre uma partida e outra. Entre as últimas duas exibições, foram cinco mudanças.

“Temos todos os dados, números e indicadores que mostram se podemos arriscar em algum atleta. No passado tivemos que arriscar, mas neste momento estamos tentando ser um pouquinho mais equilibrados, há alguns jogadores que não foram para convocatórias ou 11 iniciais para que cheguem no Mundial de Clubes todos preparados, disponíveis e todos podendo ajudar”, relatou o auxiliar João Martins.

Um dos principais casos é o de Paulinho. Reforço badalado do Verdão, o camisa 10 tem sido recolocado na rotina de jogos aos poucos, pois ficou quase seis meses sem atuar por uma cirurgia na canela, em dezembro.

Depois de fazer sua primeira partida como titular contra o São Paulo, dia 11, o camisa 10 foi preservado nos dois confrontos seguintes e ficou fora da relação contra o Bolívar e Bragantino.

“Neste momento, é importante uns só treinar, outros (ficarem) no banco sem entrar, outros nas substituições e outros a jogar de titular. Eles sabem disso, todos preparados naquele momento e queremos que todos estejam disponíveis. No futebol não há 100% de certeza, pode haver lesões, mas jogo a jogo, na nossa profissão é assim, tem que ganhar tudo”, completou.

Esta foi a estratégia encontrada pela comissão técnica, pois não poderá realizar uma pré-temporada exclusiva para a Copa do Mundo de Clubes.

O último jogo do Palmeiras antes da viagem será no dia 1º de junho, contra o Cruzeiro. A delegação deve seguir para os EUA em torno do dia 10, quando ocorre o segundo jogo da Data Fifa, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

“Na Europa, os campeonatos vão acabar (antes da Copa), quase todas as equipes vão dar uma semana de férias, e vamos estar competindo, jogadores vão para seleções. Vão chegar nos EUA conosco três dias depois de estarmos (no país), isto conta e é ponderado. Mas conseguimos ter uma data Fifa antes, para ajustar algumas coisas no nosso plano”, completou.

O Palmeiras tem mais quatro jogos no Brasil e faz sua estreia na Copa do Mundo de Clubes no dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal. A partida acontece em New Jersey (EUA).

Agenda do Palmeiras até a Copa de Clubes

22/5: Palmeiras x Ceará (Copa do Brasil)

25/5: Palmeiras x Flamengo (Brasileirão)

28/5: Palmeiras x Sporting Cristal (Libertadores)

1º/6: Cruzeiro x Palmeiras (Brasileirão)

Agenda do Palmeiras na Copa de Clubes

15/6 – Palmeiras x Porto – 19h (de Brasília) – New Jersey

19/6 – Palmeiras x Al Ahly – 13h (de Brasília) – New Jersey

23/6 – Inter Miami x Palmeiras – 22h (de Brasília) – Miami

*Com informações do ge