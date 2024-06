Engenharia Agronômica da Unifev conhece práticas desenvolvidas por pecuaristas de Valentim Gentil

Visitas foram oportunidade para adquirirem conhecimento genético e acompanharem, desde o manejo de pastagem, às tecnologias empregadas, pecuária de corte e de leite.

Os alunos dos 1os, 7os e 9os períodos do curso de Engenharia Agronômica da Unifev visitaram no último sábado (8.jun), dois grandes pecuaristas no município de Valentim Gentil/SP, que desenvolvem atividades na criação de bovinos. Durante a visita, eles puderam observar as práticas de criação para corte, produção de leite e de feno, desenvolvidas pelos pecuaristas nas propriedades.

Acompanhados pelos docentes da graduação, Prof. Me. Fernando Galoro Delavale e Profa. Ma. Luciana de Campos, os estudantes vivenciaram na prática parte do conteúdo adquirido em sala de aula, pelas unidades curriculares de “Introdução à Engenharia Agronômica” do 1º período, “Forragicultura e Pastagens” do 7º período e “Zootecnia de Ruminantes” do 9º período.

O Prof. Me. Fernando Galoro Delavale explicou que o objetivo dessas visitas técnicas foi apresentar as estratégias de produção no setor pecuário. “Essa é uma oportunidade para que nossos alunos acompanhem todo o processo, incluindo aspectos genéticos, manejo das pastagens e as tecnologias empregadas na produção. Também foram observados aspectos de ambiência, manejo, alimentação do rebanho bovino, além de demais aspectos produtivos englobados na cadeia produtiva da pecuária de corte e leiteira. Destaque também, em uma das propriedades, para o sistema de produção de leite – o Compost Barn. Foi uma aula valiosa para todo o grupo”, contou o professor.