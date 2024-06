Casal procurado é preso em Rio Preto com mais de 60 quilos de droga 

O casal estava com documentos falsos e transportava 63 tijolos de crack e dois tijolos de cocaína totalizando 62 kg de entorpecentes. Uma mistura de droga pesando quase 7 kg também foi apreendida.

Um casal foi preso pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) em São José do Rio Preto/SP transportando 69 kg de drogas na última segunda-feira (10.jun).

Segundo o BAEP o casal estava com 63 tijolos de crack e dois tijolos de cocaína, somando 62 kg de entorpecentes. Além disso uma mistura de drogas pesando quase 7 kg também foi apreendida.

Durante abordagem os dois apresentaram documentos falsos do Estado do Mato Grosso do Sul. Após a verificação no sistema, os policiais constataram que o homem possuía um mandado de prisão com pena de mais de 20 anos por tráfico de drogas. A mulher também estava sendo procurada pela justiça, com a pena de mais de 17 anos pelo mesmo crime.

Foi encontrado também com o casal R$ 2 mil em dinheiro. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Polícia Federal. O casal foi ouvido e colocado à disposição da justiça.

*Com informações do g1