Seleção: Dorival esboça Brasil com volta de principais jogadores e sem Endrick 

Técnico vai mudar os 11 jogadores em relação à partida contra o México. Duelo contra os Estados Unidos ocorre nesta quarta-feira, às 20h.

Ainda não será contra os Estados Unidos, nesta quarta-feira, que Endrick será titular da Seleção pela primeira vez. Foi isso o que indicou o treino do Brasil nesta segunda-feira, na volta às atividades em Orlando.

No tempo em que a imprensa pôde acompanhar o treinamento, Dorival não chegou a montar a equipe, mas indicou qual será a equipe dividindo a linha de ataque e defesa. Como mostrou a imprensa na semana passada, o técnico optou por usar escalações diferentes contra México e Estados Unidos.

No duelo desta quarta, às 20h, Dorival vai promover a volta dos principais atletas, que ficaram no banco no último sábado. Mesmo tendo anotado gol nos últimos três jogos, Endrick deve começar na reserva.

A provável escalação brasileira para enfrentar os Estados Unidos é: Bento, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vini Jr.

A formação esboçada é muito parecida com a que venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha em março. A diferença é a entrada de Marquinhos, que estava machucado na última data Fifa, no lugar de Fabrício Bruno, fora desta convocação.

A ideia da comissão técnica da seleção é dar oportunidade a todos os convocados antes da Copa América. A única dúvida entre os atletas de linha paira sobre Gabriel Magalhães, que está em fase final de recuperação de uma lesão no ombro direito.

O zagueiro do Arsenal treina com bola desde a semana passada, mas com algumas restrições.

A estreia brasileira na Copa América será dia 24, contra a Costa Rica, na Califórnia.

*Com informações do ge