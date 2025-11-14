Brasil ainda tem 60 casos confirmados de intoxicação por metanol; suspeitos chegam a 30

Ministério da Saúde afirma que 15 pessoas morreram e outros 9 óbitos são investigados; São Paulo é o estado com mais notificações.

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (13.nov) que o país permanece com 60 casos confirmados de intoxicação por metanol. Outros 30 seguem em análise pelas autoridades de saúde e 740 suspeitas foram descartadas.

São Paulo continua sendo o estado que concentra a maior parte das ocorrências, com 47 registros confirmados, enquanto 8 estão em investigação. O estado já descartou mais de 480 notificações.

Além de São Paulo, há casos confirmados no Paraná (6), Pernambuco (5), Mato Grosso (1) e Rio Grande do Sul (1).

Entre os casos sob investigação, há registros ainda em Pernambuco (8), Piauí (5), Mato Grosso (4), Ceará (1), Paraná (2), Distrito Federal (1) e Tocantins (1).

O país também continua a contabilizar 15 mortes, sendo 9 em São Paulo, 3 no Paraná e 3 em Pernambuco.

Outros 9 óbitos são investigados, sendo 5 em São Paulo e 4 em Pernambuco. Foram descartadas mais de 50 notificações de mortes.

*Com informações do sbtnews